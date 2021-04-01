Как оформить повышенное пособие на детей в Коми в 2021 году

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Правительство России утвердило правила назначения пособия для малообеспеченных семей на детей от 3 до 7 лет включительно. Об этом сообщили в пресс-служб Минтруда Коми.

С 1 апреля 2021 года пособие будет назначаться в размере 50, 75 и 100 процентов от регионального прожиточного минимума. По пожеланиям общественности и регионов подход к назначению пособий станет адресным.

В 2021 году размер выплаты будет варьироваться в зависимости от доходов семьи. В прошлом году пособие назначалось в размере 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка. В этом году, если при выплате пособия в размере 50% регионального прожиточного минимума среднедушевой доход семьи не достигнет регионального прожиточного минимума, то пособие будет назначено в размере 75% регионального прожиточного минимума.

Если при увеличении выплаты среднедушевые доходы в семье не поднимутся до уровня прожиточного минимума, то пособие будет назначаться в размере 100% регионального прожиточного минимума на ребенка. Для сведения: в 2021 году в Республике Коми 50% прожиточного минимума на ребенка составляет 7 350,5 рубля, 75% – 11 025,75 рубля, а 100% - 14 701 руб.

Принято решение учитывать при расчете нуждаемости студентов. Если старший ребенок в возрасте до 23 лет (не состоящий в браке) учится на очной форме обучения, то он будет учитываться в составе семьи при расчете среднедушевых доходов. В составе семьи при оценке нуждаемости будут учитываться дети, находящиеся под опекой, то есть семьи смогут получать пособие и на опекаемых детей.

Также принято решение в составе доходов не учитывать компенсационную выплату в размере 10 тысяч рублей, которые получают родители, ухаживающие за детьми с инвалидностью. То есть, она не будет включаться в состав доходов родителей. Это решение сделает доступнее выплату на детей от 3 до 7 лет семьям, в которых воспитывается ребенок-инвалид. При назначении выплаты будут учитываться в том числе доходы и имущество заявителей, а при определении критериев нуждаемости – широкий спектр жизненных ситуаций.

Кроме этого, вводится «правило нулевого дохода». Оно предполагает, что пособие назначается при наличии у взрослых членов семьи заработка (стипендии, доходов от трудовой или предпринимательской деятельности или пенсии) или отсутствие доходов обосновано объективными жизненными обстоятельствами. Основаниями для отсутствия доходов могут быть:

- уход за детьми, в случае если это один из родителей в многодетной семье (т.е. у одного из родителей в многодетной семье на протяжении всех 12 месяцев может быть нулевой доход, а у второго родителя должны быть поступления от трудовой, предпринимательской, творческой деятельности или пенсии, стипендия);

- уход за ребенком, если речь идет о единственном родителе (т.е. у ребенка официально есть только один родитель, второй родитель умер, не указан в свидетельстве о рождении или пропал без вести);

- уход за ребенком до достижения им возраста трех лет;

- уход за гражданином с инвалидностью или пожилым человеком старше 80 лет;

- обучение на очной форме для членов семьи моложе 23 лет;

- срочная служба в армии и 3-месячный период после демобилизации;

- прохождение лечения длительностью от 3 месяцев и более;

- безработица (необходимо подтверждение официальной регистрации в качестве безработного в центре занятости, учитывается до 6 месяцев нахождения в таком статусе);

- отбывание наказания и 3-месячный период после освобождения из мест лишения свободы.

С учетом изменившихся правил назначения выплат обновлена и форма заявления на портале госуслуг. В заявлении содержится перечень ситуаций, которые учитываются при назначении пособий. Гражданину нужно заполнить только те поля, которые имеют отношение к его персональной жизненной ситуации. Сделать это просто: достаточно поставить галочку в нужном поле заявления. Большую часть сведений о гражданине в заявлении тоже заполнять не придется, они автоматически подгрузятся из личного кабинета на портале госуслуг.

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