Поздравление со 100-летием Коми появится в центре Манхэттена

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Баннер с поздравлением Республики Коми со 100-летием появится в Нью-Йорке. Его разместят на стене одного из небоскребов, расположенных на центральной площади одного из крупнейших городов мира – Таймс-сквер.

На баннере будет изображены контуры республики и надпись «Коми, мы тебя любим» на трех языках: английском, русском и коми. Композиция выполнена в цветах государственного флага республики. Предусмотрена подсветка банера, чтобы его было видно и в темное время суток. Срок размещения – два месяца, с 22 июня по 22 августа.

Этим представление республики в Нью-Йорке не ограничится. В генеральном консульстве Российской Федерации 22 августа планируется провести День Коми. Как передает «Комиинформ», на нем высокопоставленных американских чиновников и бизнесменов познакомят не только с культурой и традиционной кухней Коми края, но и с инвестиционными возможностями региона.

Коми и Соединенные штаты Америки связывают давние отношения. К примеру, в 2004 году было подписано соглашение о сотрудничестве между республикой и Западной Вирджинией. А побратимом Сыктывкара является город Лос-Алтос в Калифорнии.

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