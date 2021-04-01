В Коми за сутки коронавирусом заразились 69 человек

В Коми увеличивается число инфицированных коронавирусом Фото: Архив "КП"

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по заболевшим в Коми. Так, за последние сутки диагноз COVID-19 подтвердился у ещё 69 человек.

За всё время пандемии коронавирусом заболели 41 685 пациентов. При этом одновременно болеют 399 человек.

С выздоровлением за последние сутки выписано 59 пациентов (за всё время – 40 479). Смертью закончилось ещё два случая заболевания (за всё время – 807).

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