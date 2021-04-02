«Дом просто рухнул»: в Печоре жильцы аварийного дома оказались на улице

Фото: из личного архива Марии Кареевой

Пользователей соцсетей шокировали фотографии жильцов дома 55 по улице Стадионной в Печоре. Полуразрушенное здание, в котором приходится жить людям,

Мария Кареева из г. Печоры обратилась к жителям республики через свои социальные сети – она шокировала пользователей фотографиями разрушенного дома 55 по улице Стадионной, жителям которого не торопятся предоставлять новое жильё.

Фото: из личного архива Марии Кареевой

- В этом доме жила моя мама и остальные жильцы, в основном все пенсионеры. В нём 12 квартир, из них жилых – 8. Моя мама в данный момент проживает у меня. Дом находится в аварийном состоянии с 26.12.2017 года – там сильно разросся грибок, пожирающий не только деревянные элементы крыши, но кирпичные и бетонные части дома, - сообщила Мария Кареева.

Фото: из личного архива Марии Кареевой

- Жильцам сказали, что будет переселение до 01.06.2021, но в конце лета 2020 года произошёл обвал второго этажа на первый этаж в первом подъезде . Жители дома пошли в администрацию города в начале сентября, как говорится, "бить челом". Им ответили, что переселить их не могут, т.к. у администрации нет квартир и финансирования, чтобы купить квартиры, сказали, нужно подождать до 2025 года, - рассказала Мария Кареева.

Фото: из личного архива Марии Кареевой

Зимой в декабре 2020 года произошел частичный обвал квартиры во втором подъезде. После чего в первой половине января 2021 года жители дома повторно обратились в администрацию.

Фото: из личного архива Марии Кареевой

Мэрия отмахнулась: финансовое состояние не изменилось, и возможности для переселения в данный момент нет.

Фото: из личного архива Марии Кареевой

17 марта 2021 года ситуация серьезно ухудшилась, в первом подъезде обрушилась большая часть чердака. В связи с этим сотрудники МЧС запретили жителям заходить и заколотили двери подъезда.

Фото: из личного архива Марии Кареевой

- Жители остались на улице без жилья, у пенсионеров нет возможности снять временное жилье. 18 марта 2021 года жильцов вызвали в администрацию и предложили комнаты в общежитии, в которых нет условий для проживания пенсионеров. В данный момент жильцы проживают у родственников и друзей, - поделилась с подписчиками девушка.

Фото: из личного архива Марии Кареевой

Администрация «Печоры» на запрос «КП-Коми» сообщила, что на сегодняшний день завершается комплекс мероприятий по формированию маневренного фонда, в рамках которого жильцам также будут предложены помещения.

Фото: из личного архива Марии Кареевой

Жилой дом на Стадионной, 55 в г. Печоре признан аварийным и подлежащим сносу в соответствии с актом межведомственной комиссии №51 от 26.12.2017 г, т.е. после даты, установленной законом. Следовательно, включение данного дома в адресные программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019-2025 г. не представляется возможным.

Переселение граждан из аварийного жилья на территории МР МО «Печора» осуществляется в рамках ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» от 21.07.2007 года № 185-ФЗ на условиях софинансирования бюджетов (федерального, регионального, местного). В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 16 указанного закона в региональную и, следовательно, муниципальную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда могут быть включены только многоквартирные дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года.

Фото: из личного архива Марии Кареевой

Кроме того, на сегодняшний день освобождающиеся благоустроенные жилые помещения в г. Печоре администрация МР «Печора» на основании запрета судебного пристава-исполнителя от 05.04.2007 г. вынуждена предоставлять только гражданам, проживающим в аварийном жилье и имеющим решение суда о внеочередном представлении жилых помещений. Решение суда, обязывающих предоставить собственникам и нанимателям жилого дома по адресу: г. Печора, ул. Стадионная, 55 жилые помещения вне очереди, а также выплатить денежную компенсацию взамен аварийного жилого помещения в администрации МР «Печора» не выносилось.

В качестве временного решения жилищной проблемы администрацией МР «Печора» предоставлялись по договору коммерческого найма жилые помещения в жилом доме с местами общественного пользования, от которого они отказались.

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