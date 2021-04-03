Жюльен по-сысольски: готовим по коми рецептам

Репа, фаршированная грибами, – очень вкусное и питательное блюдо. Фото: Ксения ПОПОВА

Репа, фаршированная грибами, – очень вкусное и питательное блюдо. Приготовить его совсем несложно. Пропитанная сливочным маслом репа, наполненная фаршем из обжаренных грибочков, золотистого лука и покрытая сметанной «шапочкой», наверняка придётся вам и вашей семье по вкусу. Попробуйте приготовить репу по рецепту «КП-Авиа», может быть, это блюдо пополнит вашу кулинарную копилку?

До появления картофеля репа была едва ли не царицей русского и коми стола. Её отваривают, запекают, фаршируют, жарят. Сейчас репа – почти экзотика. Попробуем выдернуть репку из забвения, а заодно просветим детишек, многие из которых знают о ней только из сказок. Овощ легко усваивается организмом и поэтому его используют для диетического питания. Корнеплод богат витаминами A, B1, C, кальцием, янтарной кислотой и при длительном хранении сохраняет свои качества.

Рецепт репы с грибами

РЕПА (4-5 шт.), ГРИБЫ (200 гр.), РИС (отварной) (2 ст. ложки), ЛУК РЕПЧАТЫЙ (1 шт.), СЛИВОЧНОЕ МАСЛО (15 гр.), СЫР (10 гр.), СМЕТАНА (15 гр.), СОЛЬ (по вкусу).

Пропитанная сливочным маслом репа, наполненная фаршем из обжаренных грибочков, золотистого лука и покрытая сметанной «шапочкой», наверняка придётся вам и вашей семье по вкусу. Фото: Ксения ПОПОВА

ШАГ 1: грибы промыть, затем отварить в подсоленной воде. Рис отварить и промыть под проточной водой.

Шаг 1. Фото: Ксения ПОПОВА

ШАГ 2: лук мелко порезать и пассеровать совместно с мелко порезанными отварными грибами. Добавить отварной рис, перемешать.

Шаг 2. Фото: Ксения ПОПОВА

ШАГ 3: неочищенную репу промыть и сварить в подсоленной воде до полуготовности минут 20-25.

Шаг 3. Фото: Ксения ПОПОВА

ШАГ 4: репу очистить, срезать верхушку и ложкой выбрать мякоть из середины. Добавить в вынутую из репы мякоть грибной фарш. Тщательно перемешать.

Шаг 4. Фото: Ксения ПОПОВА

ШАГ 5: начинить репу полученным фаршем, сверху сбрызнуть растопленным сливочным маслом и присыпать тертым сыром.

Шаг 5. Фото: Ксения ПОПОВА

ШАГ 6: запекать в духовке 10-15 минут при температуре 150°С. Подавать со сметаной и зеленью.

Шаг 6. Фото: Ксения ПОПОВА

Приятного аппетита! Нянь да сов!

Попробуйте приготовить репу по рецепту «КП-Авиа», может быть, это блюдо пополнит вашу кулинарную копилку? Фото: Ксения ПОПОВА

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