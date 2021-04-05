Минсельхоз просит не ездить в село под Сыктывкаром

Фото: Минсельхоз РК

Из-за африканской чумы свиней жителей Коми просят не ездить в одно из сел Сыктывдинского района. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка республики.

– В целях недопущения распространения африканской чумы свиней минсельхоз Республики Коми убедительно просит воздержаться от посещения территории деревни Малая Слуда Сыктывдинского района, – говорится в сообщении.

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