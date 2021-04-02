Изменения в указе главы Коми: ограничения продлены на месяц

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В Коми продлили ограничения по культурно-массовым, зрелищным, спортивным мероприятиям до 30 апреля 2021 года. Владимир Уйба 1 апреля внес изменения в указ о введении режима повышенной готовности.

До 30 апреля 2021 года продлён запрет на работу ночных клубов (дискотек).

Гражданам в возрасте 65 лет и старше, а также с хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом) предписано по 28 апреля 2021 года включительно воздерживаться от нахождения вне мест проживания (пребывания).

По 28 апреля 2021 года включительно продлевается оплачиваемый больничный для работающих граждан в возрасте 65 лет и старше, которые, беспокоясь о своём здоровье, приняли решение продолжить строгое соблюдение режима самоизоляции, сообщает пресс-служба главы Коми.

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