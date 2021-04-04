Снова в Коми скончались 2 пациента от каронавирусной инфекции

Ситуация с COVID-19 в России имеет тенденцию к стабилизации, но в ближайшие месяцы может быть некоторый рост Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным стопкоронавирус.рф, на 4 апреля в России 8 212 подтвержденных случаев COVID-19, а в Коми - 65 новых случаев.

Всего в республике сейчас 41 886 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 813 пациентов, 2 новых случая летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 40 648 человек (54 пациента выздоровели за сутки).

Ситуация с COVID-19 в России имеет тенденцию к стабилизации, но в ближайшие месяцы может быть некоторый рост, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"В регионах ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции имеет тенденцию к стабилизации. Но хотела бы обратить внимание, что традиционно апрель-май мы имеем повышение сезонных заболеваний. А с учетом того, что COVID, по заключению специалистов, также будет носить сезонный характер, не исключен и здесь некоторый рост", - сказала Татьяна Голикова.

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