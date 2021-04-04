Илья Семиков из Коми выиграл марафон на чемпионате России по лыжным гонкам

Илья Семиков завоевал золотую медаль на чемпионате страны. Фото: Иван ФЕДОСЕЕВ

Лыжник Илья Семиков, представляющий Республику Коми, завоевал золотую медаль в гонке на 50 км с общего старта классическим стилем на чемпионате России в Тюмени.

Спортсмен преодолел дистанцию за 2 часа 23 минуты 12,2 секунды. Второе место занял выступающий за Архангельскую область Алексей Шемякин (отставание - 10,7 секунды). Третьим стал Андрей Собакарев из Новосибирской области (+1,13,8). Чемпион мира Александр Большунов принял решение не выступать в марафоне.

Напомним, с чемпионатом России спортсмен связывал особые надежды.

– Сейчас надо будет хорошо выступить на чемпионате страны, застолбить за собой место в сборной на следующий год. Особые надежды связываю с 50-километровой гонкой, - буквально за пару недель до соревнований сказал Илья «Комсомолке».

С чемпионатом России спортсмен связывал особые надежды. Фото: Иван ФЕДОСЕЕВ

– Есть и другие гонки – спринты, эстафета та же.

– Да, но, если прямо говорить о шансах, то именно на 50-километровке их больше всего. На другие дистанции – посмотрим, как сложится сезон, а вот именно на «полтинник» надо настраиваться.

– Почему именно «полтинник» так тебе нравится?

– «Пятнашки» уже надоели, а на 50-ти километрах играют роль и сила, и выносливость, и тактика. Мне это всё нравится. Это намного интереснее.

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