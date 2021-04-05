«Потолок рухнул прямо на стол режиссёра»: здание Нацмуздрама Коми разрушается на головы артистов и зрителей

Фото: Семён Горчаков

Интернет пользователей шокировали фотографии на просторах интернета – Национальный музыкально-драматический театр Коми, единственное государственное театрально-зрелищное учреждение, радующее зрителя спектаклями на коми языке, буквально разрушается на глазах. Поваленная штукатурка, крыша в аварийном состоянии, обшарпанные стены: всё, словно, кричит о том, что храм искусства прекратит своё существование.

Под открытым небом?

Вот уже два года у нацтеатра нет своей сцены. Артисты пристраиваются на концертные площадки со спектаклями, своими силами сделали небольшой зал, где могут принимать не больше 20 человек и играть миниатюры. При этом за эти два непростых года театр продолжал представлять республику на театральных фестивалях в Крыму, Чечне, на международном фестивале театров финно-угорских народов «Майатул». Театр также ездит и во все уголки республики.

Фото: Кирилл Обрезков

– В ночь на 3 апреля часть потолка обрушилась прямо на стол режиссёра, за которым он руководит репетициями. Символично, правда? Это означает окончание репетиционного процесса в здании. Что дальше? Создать театр на коми языке уже под открытым небом аккурат к 100-летию региона? – пишет на своей страничке в Интернете общественник Кирилл Обрезков.

– Коми театр рушится. Все обращения и жалобы на катастрофическое положение Национального музыкально-драматического театра Республики Коми похожи на крик SOS с тонущего корабля, который никто не слышит, или не желает слышать, – также выложил в соцсетях «крик души» артист Семён Горчаков. – Сначала театру запретили принимать зрителей в аварийном зале, теперь из-за рухнувшей штукатурки (после «капремонта» кровли) запрещают репетировать на сцене. Опасное обрушение на режиссёрский стол произошло ночью, слава богу, никто не пострадал.

Фото: Кирилл Обрезков

Вполне возможно, подозревают артисты, чиновники богатой республики ждут, когда здание нацтеатра на улице Бабушкина 4, рухнет окончательно, погребя под своими руинами хранителей культуры коми народа, и только тогда власть имущие что-нибудь да предпримут, ведь «пока гром не грянет, мужик не перекрестится».

«Наследие» без наследия

Видением сложной ситуации с «Комсомолкой» поделилась директор Национального музыкально-драматического театра Светлана Белорусова.

– Уже целых 2,5 года наш театр судится с нерадивым подрядчиком – пермской организацией «Наследие». 25 марта в День работника культуры мы выиграли заседание суда первой инстанции. Ждём, когда подрядчики подадут апелляцию, чтобы мы были готовы проводить торги на получение новой подрядной организации, – отметила руководитель.

Театр потерял 2,5 года, так как подрядчик фактически не выполнял работу. Всё, что успел сделать, выполнил некачественно. А после и вовсе перестал делать ремонт. Сейчас идёт подготовка новой проектной документации.

– На этот год минкульт Коми выделил нам на ремонтные работы 5 млн рублей, на следующий год будем ремонтировать крышу. Обрушения могут происходить и дальше, в аварийных частях здания проход запрещён. Ведомство изыскивает средства, чтобы проводить репетиции и спектакли в администрации Сыктывкара, готовим финансово-экономическое обоснование, – отметила Светлана Белорусова.

Также директор подчеркнула, что небольшой камерный зал функционирует, зрителя до него проводят по безопасной части театра. На следующий запланированный ремонт, когда состоятся торги, будут учтены все недочёты.

– Театру нужно новое здание. У нас, театралов, очень много планов, – главное, чтобы были выделены дополнительные средства. На данный момент даже нынешние трудности не меняют репертуарный план, – поделилась с «КП-Коми» Светлана Белорусова.

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