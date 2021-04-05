В Сыктывкаре разваливается общежитие

Фото: ОНФ в Коми

Жители столицы призывают принять срочные меры по предотвращению разрушения многоквартирного дома на улице Катаева, 11 в Сыктывкаре. Общественники провели рейд и зафиксировали, что несущая стена дома в районе центрального входа в буквальном смысле разваливается.

Вход в дом уже перегородили сигнальными лентами. Люди попадают в жилые помещения через запасные пожарные выходы. Кирпичный дом 1970 года постройки некогда был муниципальным общежитием, сейчас переведен в статус жилого дома.

Фото: ОНФ в Коми

По словам граждан, строение никогда капитально не ремонтировалось. В доме проживают сотни граждан, много детей и пожилых людей.

Активисты и общественники в ходе осмотра строения отметили, что хотя опасный центральный вход перегорожен, в случае обрушения разваливающейся стены пострадают жилые помещения над входом, возможно вплоть до последнего пятого этажа.

Фото: ОНФ в Коми

К сожалению, в Сыктывкаре был печальный опыт обрушения аналогичного кирпичного многоквартирного дома – это случилось на улице Карла Маркса. Из-за разрушения несущих конструкций полностью рухнуло лестничное перекрытие с первого до последнего этажей. Тогда только случай не привел к человеческим жертвам – обвал случился ночью, когда на лестнице никого не было. Людей из аварийного здания вызволяли спасатели и сотрудники правоохранительных органов.

– Незамедлительная и должная реакции органов власти и заинтересованных ведомств по дому на улице Катаева убережет людей от такой возможной опасности, – считает член регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки ОНФ «Жильё и городская среда» в Коми Валентина Анфилатова.

Капремонт стен фасада здания на Катаева запланирован на 2023 г. Информация размещена на сайте «Реформа ЖКХ». В связи с возникшими обстоятельствами общественники предложили органам власти и региональному фонду капремонта рассмотреть вопрос о принятии краткосрочного плана капитального ремонта в доме и провести работы уже сейчас.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Потолок рухнул прямо на стол режиссёра»: здание Нацмуздрама Коми разрушается на головы артистов и зрителей

«Комсомолка» узнала о причинах аварийного состояния храма искусства (подробности)