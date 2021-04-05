В Коми вновь может вырасти заболеваемость коронавирусной инфекцией

"Не исключены колебания заболеваемости, может быть некоторый рост в апреле-мае". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ситуация с COVID-19 в России имеет тенденцию к стабилизации, но не исключены колебания заболеваемости, может быть некоторый рост в апреле-мае, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Это связано с тем, что коронавирусная инфекция со временем станет сезонным заболеванием.

"В регионах ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции имеет тенденцию к стабилизации. Но хотела бы обратить внимание, что традиционно апрель-май мы имеем повышение сезонных заболеваний. А с учетом того, что COVID, по заключению специалистов, также будет носить сезонный характер, не исключено, что и здесь стабилизация может сменяться некоторым ростом", - сказала Голикова на заседании на заседании по нацпроектам "Здравоохранение" и "Демография", стенограмма которого опубликована на сайте Правительства РФ.

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