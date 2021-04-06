Жители Коми стали чаще встречаться на онлайн-конференциях

Фото предоставлено компанией Мегафон.

Согласно общероссийским опросам, в каждой второй компании есть сотрудники, перешедшие во время пандемии на дистанционную работу. В текущем году 10% организаций даже ввели дресс-код для тех, кто общается с коллегами и клиентами по видеосвязи. Бизнес в Республике Коми также наращивает объемы удаленной работы. Это подтверждают аналитики МегаФона, они зафиксировали повышенный интерес компаний к проведению вебинаров и видеоконференций. Только за последний год число подключений к этим сервисам в Коми выросло в 4 раза.

Популярный формат

Впервые наибольший рост спроса к таким онлайн-форматам связисты стали отмечать с начала периода самоизоляции – в марте 2020 года. По словам директора по работе с корпоративными клиентами МегаФона на Урале Инны Смирновой, в настоящее время ежемесячный объем подключений к услугам «Вебинар» и «Видеоконференция» сохраняется на уровне показателей сентября – октября 2020 года.

По статистике МегаФона, в Республике Коми также как и в соседних Архангельской области и на Ямале клиенты чаще проводят видеоконференции, чем вебинары. Больше других в нашем регионе такой формат подключает крупный бизнес в сфере услуг.

Тестовый бесплатно

Предпочтения клиентов в Коми эксперты объясняют функционалом сервиса. Платформа видеоконференций позволяет проводить онлайн-встречи до ста человек. Тогда как вебинары могут собирать онлайн-лекции или презентации в HD качестве для аудитории до тысячи участников. Для сравнения – бизнесмены Пермской и Свердловской областей чаще выбирают именно такой формат общения.

«Онлайн-мероприятия стали основной площадкой для встреч с коллегами и поиска клиентов. Особенно популярен формат проведения тренингов или семинаров для сотрудников. Организовать этот процесс можно без дополнительного оборудования и программного обеспечения, понадобится только браузер и доступ в интернет. При этом слушатели могут подключиться к такому мероприятию с любого устройства. Организаторам же мы предлагаем бесплатный тестовый период услуги – в течение 7 дней», - рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона на Урале Инна Смирнова.

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