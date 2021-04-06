Фото: мэрия Сыктывкара.

В Сыктывкаре пять социально значимых проектов получат поддержку столичной мэрии. Отбор проектов в рамках конкурса грантов некоммерческих организаций прошел 31 марта в администрации города. В первом полугодии на поддержку инициатив из муниципального бюджета будет выделено до 500 тысяч рублей.

Всего было рассмотрено 13 социально значимых проектов по направлению популяризации объектов культурного наследия, пропаганды здорового образа жизни, продвижения массового общедоступного спорта, гражданско-патриотического воспитания молодежи и других.

Средства грантов в форме субсидий получат следующие проекты

– «Миян Жаков. Имя в истории города» представлен межрегиональным общественным движением «Коми войтыр». Цель и задачи проекта – реконструкция мемориальной доски известному философу, этнографу и писателю К.Ф. Жакову на здании школы №24.

– «Я – Мастер» представлен Сыктывкарской городской организацией Коми республиканской организации «Всероссийского общества инвалидов». Проект направлен на создание условий для трудовой и творческой реабилитации людей с инвалидностью, обучение их навыкам владения столярным инструментом.

– «Тропами истории м. Кируль от Усть-Сысольска до Сыктывкара» представлен благотворительным фондом помощи строительству православной гимназии при Свято-Вознесенском храме Сыктывкара.

– «Безопасность в каждый дом» представлен Коми республиканским отделением Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество». В рамках проекта предусмотрено проведение противопожарных инструктажей, установка автономных пожарных извещателей в жилых домах.

– «Не дай себя обмануть» представлен Сыктывкарской городской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Проект направлен на профилактику мошеннических действий в отношении граждан пожилого возраста.

*** В 2020 году при грантовой поддержке столичной мэрии было реализовано 18 социально значимых проектов на общую сумму 934 тысячи рублей. 2021 году из муниципального бюджета на поддержку общественных инициатив выделен один миллион рублей.

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