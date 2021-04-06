Сыктывкар вновь возглавил рейтинг самых зараженных городов в Коми

В Коми выявлено ПЦР–тестированием 42 017 случаев заболевания COVID–19 Фото: Архив "КП"

За минувшие сутки в Коми 65 человек заразились коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора. Отмечается, что треть всех новых случаев обнаружено в Сыктывкаре.

Так, за прошедшие 24 часа 23 человека заболели covid-19 в городе. Следом идет Воркуты – 16 случаев. Тройку лидеров замыкает Ухта с восемью случаями заражения.

Отметим, что за долгое время в Коми резко выросло число смертей от вируса. За минувшие сутки болезнь забрала шесть человек. Это рекорд за последний месяц.

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