Спасённый в Усинске ястреб Яша набрал вес и был выпущен на свободу

Фото: группа "9 жизней"

В усинской группе «9 жизней» усинский зооволонтёр Елена Яковлева рассказала об удивительном спасении хищника. Ястреб в поиске пропитания сам вышел к людям, вернее, долетел до магазина, где его и заметили сердобольные горожане. В магазин зайти птице сил не хватило, зато для него нашёлся добрый временный приют.

– Неравнодушные люди связались со мной с призывом о помощи – птица не могла летать, люди переживали за жизнь хищника. Питания для него не было, ведь зима в этом году выдалась крайне морозная, по городу даже воробышки не летали, – рассказала «КП-Коми» зооволонтёр Елена Яковлева.

Птицу привезли прямо к дому Елены, очень просили помочь бедолаге, и, конечно, сердце женщины растаяло – она не могла оставить его в беде, на воле птица была обречена на верную погибель.

- Ястреб прибыл ко мне в крайне истощённом состоянии – я потрогала его грудину, там даже прощупывалась кость. Специалист с ветстанции осмотрела хищника, подтвердила истощение и назначила обильное питание, – вспоминает волонтёр.

На счастье Яши (именно так нарекли птицу в группе «9 жизней») Елена могла обеспечить его питанием вдоволь.

– У меня своя ферма, я смогла обеспечить Яшу здоровой и качественной едой. Ему досталось две целых курицы и два кролика. Он с радостью уплетал мясо и поправлялся на глазах. Целых две недели он покорно сидел в клетке, ожидая время приёма пищи, а когда освоился и начал набирать вес, мы приняли решение, что он уже готов выйти на волю, – рассказывает опытный волонтёр.

Яша в последние дни окончательно набрался силы, начал расправлять крылья и взлетать до жердочки. Дальше держать птицу уже не имело смысла.

– Хищник просто мог повредить свой перьевой покров. Раз взлетает – пришло время с ним распрощаться и вернуть его в привычную среду обитания. Интересно, что уходить с клетки Яков совершенно не хотел, скорее всего, его разум был полностью околдован кроликом, которым питался сорванец накануне, – умиляется Елена Яковлева.

Елена вместе с супругом вывезли Якова в самую глубь леса, подальше от города, чтобы не поспешил вернуться в их гостеприимный дом.

– Мне тяжело было бы отказать в помощи этой птице, каждая живая душа имеет право на спасении. У меня во дворе уже организован приют для кошек из бывшего хлева для свиней – подумала, что будет пустовать хорошее отапливаемое помещение, пусть живут, еды хватит. Теперь там проживает аж 36 кошек. Обидно, что в хвостатое общежитие попадают и хозяйские кошки, брошенные людьми на произвол судьбы, – подытожила Елена.

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