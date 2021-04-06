Премьера свето-музыкального шоу «Легенды Коми края» пройдет в ночное время

Главным источником вдохновения для сложного технологического шоу стал богатый фольклор республики.

Сегодня, 6 апреля, в Коми республиканской филармонии журналистам представили премьерную программу, посвященную 100-летию региона, мультимедийное театрализованное шоу «Легенды Коми края», созданное при поддержке гранта Главы Коми и министерства культуры, туризма и архивного дела региона.

На основе фольклора

– Самое главное, мы вложили в этот проект весь наш колорит, нашу культуру. И чтобы он был интересен всем, мы решили дополнить ее современными сценическими технологиями, новыми музыкальными, световыми и звуковыми решениями, – рассказала директор филармонии Мария Балмастова.

Грандиозное шоу, захватывающее свето-музыкальное путешествие по легендам, традициям, праздникам и природным жемчужинам Коми земли, рассчитанное для семейного просмотра, создавалось больше года. Главным источником вдохновения для сложного технологического шоу стал богатый фольклор республики, а само оно сочетает в себе вокально-хореографическую основу, анимированную графику, панорамное видео и целый ряд новаторских технических решений и спецэффектов.

Каждый эпизод сюжета раскрывается с помощью проекционных картин и колоритных вокально-хореографических постановок, в которых задействовано более 70 артистов Государственного ансамбля песни и танца Республики Коми им. В. Морозова «Асъя кыа» («Утренняя заря»).

Про оформление

– Хочется отметить, что в целом этот проект – большой эксперимент как для коллектива, так и для здания филармонии. Оформление сцены будет интерактивное, добавим три плана экранов и основной задник. Также на сцене будет смонтирован флэш-занавес, который позволит создать эффект присутствия артиста внутри видеографики. Эти технологии мы впервые применим на сцене Коми республиканской филармонии, – раскрыл некоторые детали шоу режиссер-постановщик Георгий Новиков.

Георгий Новиков.

Художественное оформление шоу вдохновлено идеями и эскизами известного художника-этнофутуриста Юрия Лисовского. Специально для этой постановки художник создал несколько образов легендарных героев, которые вместе с художественными сюжетами оживут на проекционном полотне.

Специально для театрализованного шоу в полтора раза увеличили сцену филармонии, а оркестр Государственного ансамбля «Асъя кыа» впервые разместится над сценой на высоте 4-х метров и будет интегрирован в художественное оформление.

Про музыку

– Проект «Легенды Коми края» – это шоу-программа, то есть она требует не только сценических, аудиовизуальных эффектов, но и современного музыкального оформления. Мы провели большую исследовательскую работу, изучили материалы библиотечных фондов и даже личных коллекций. В результате были найдены произведения наших коми классиков, которые были либо основательно забыты, либо никогда ранее не исполнялись, – поделился музыкальный руководитель шоу, главный дирижер Государственного ансамбля «Асъя кыа» Алексей Чашников.

Алексей Чашников.

Звучание оркестра частично было обновлено благодаря специально созданным аранжировкам, саунд-дизайну видеороликов. В программе также прозвучат коми народная музыка, сочинения коми композиторов-классиков – Якова Перепелицы, Прометея Чисталева и Вацлава Мастеницы, Владимира Самарина, музыка современных композиторов – Александра Горчакова, Василия Гущина, Алексея Чашникова, созданная в том числе специально для шоу.

В совершенствовании своего звучании оркестр Государственного ансамбля «Асъя кыа» обратился к музыкальным экспериментам. Впервые в программу ансамбля будет включено звучание варгана, привносящее удивительный волшебный колорит северной сказки. А также будет применена техника двойной дорожки (Double Track / дабл-трек). Музыкальное оформление шоу, конечно, не обойдется без коми национальных духовых и шумовых инструментов. Также специально для эпизодов «Осень» и «Зима» коми поэты Нина Канева, Нина Обрезкова и Андрей Канев создали несколько стихов для хоровых произведений.

О хореографии

– Основная часть шоу «Легенды Коми края» представит несколько эпизодов по числу времен года, начиная с весны. Первые два эпизода составлены из вокально-хореографических сюит и номеров из золотого фонда, а также фрагментов последних премьерных программ ансамбля. В их основе традиции гуляний и праздников разных районов республики, в том числе сысольский Гажа валяй, ижемский Луд и пасхальные качели. Это будет свежий взгляд на классическое наследие ансамбля, – рассказал балетмейстер-постановщик шоу, художественный руководитель Государственного ансамбля «Асъя кыа» Дмитрий Бушуев.

Дмитрий Бушуев.

Два эпизода – «Осень» и «Зима» – создавались специально для шоу. В основу первого лег Праздник охотника («Вӧралысьяслӧн гаж»), который проходит в деревне Еремеево Троицко-Печорского района Коми и традиционно собирает лучших охотников республики. Самой зрелищной частью эпизода, насыщенной танцевальными трюками в исполнении мужской группы балета, станет «Состязания охотников» («Медбур кыйсьысь»). Также свое сценическое воплощение получит обязательная часть праздника – танец «Еремеевский марш» («Ылыдзса марш»), появившийся в начале XX века, исполняемый на живописном берегу реки Илыч и состоящий из полусотни фигур, связанных с бытом и промыслом охотников.

Жизнь тундры стала основой эпизода «Зима», который завершит панораму шоу. Он состоит из интересных хореографических картин разного настроения: мороз, сборы оленеводов и их праздник.

Когда пройдут показы?

9 апреля 18.30 и 22.00, 10 и 11 апреля 15.00 и 18.30. Впервые один из премьерных показов пройдет в ночное время и третий звонок прозвучит в филармонии в 22.00. Погружать зрителей в атмосферу легенд и «сказочного пространства» будут уже в фойе. Они окажутся в пространстве, наполненном звуками дикого леса, среди исторических артефактов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Общая сумма постановки составила более 8,5 млн рублей из них 3 млн – средства гранта Главы Республики Коми. Над шоу работало более 40 специалистов из Сыктывкара, Ухты и Москвы, для оформления используется около 300 единиц различного реквизита и 400 единиц костюмов, а разработка и отрисовка видеоконтента длилась более полугода.

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