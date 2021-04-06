В Коми сняли часть ограничений из-за COVID-19: они касаются вахтовиков и театров

Ситуация с COVID-19 в Коми стабилизируется. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава Коми внёс изменения в указ о введении режима повышенной готовности.

Снято ограничение работы театров, театральных и концертных организаций, учреждений клубного типа по заполнению зала не более чем на 50 процентов от общей вместимости зала с рассадкой посетителей через одно свободное место. При этом продолжает действовать требование о соблюдении социальной дистанции (не менее 1,5 метра) при нахождении посетителей в зонах кассового обслуживания, фойе, буфетов.

Изменились требования, предъявляемые к организации работы вахтовым методом. При наличии у работника сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 и антител IgG и при отсутствии у него антител IgM работодатель вправе допустить работника к работе по результатам медицинского заключения без ограничений – то есть без временной изоляции (обсервации).

Данные изменения внесены в Указ Главы Республики Коми о введении режима повышенной готовности по итогам заседания Республиканского межведомственного оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19, состоявшегося 1 апреля 2021 года, сообщает пресс-служба главы РК.

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