Кто сможет получить максимальное пособие по безработице в Коми

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Обновленные правила получения максимальных пособий расширяют возможности для его получения. Правительство РФ утвердило соответствующее постановление 31 марта 2021 года, сообщают на сайте Госдумы РФ.

Максимальное пособие по безработице сейчас составляет 12 130 рублей, минимальное – 1 500 рублей. Граждане начинают получать пособие с первого дня признания их безработными, то есть с момента регистрации в центре занятости. Первые три месяца выплачивается 75 % среднего заработка по последнему месту работы, но не более 12 130 рублей, а последующие три месяца – 60 % заработка, но не более 5 000 рублей.

Что изменилось в выплате пособия по безработице?

Правительство скорректировало правила выплат пособий по безработице в максимальном размере. Теперь граждане, которые потеряли работу в связи с ликвидацией предприятия или сокращением штата, будут получать максимальный размер пособия с 4-го по 6-й месяцы после сокращения на работе.

В первые три месяца после увольнения им выплачивается не пособие по безработице, а средняя зарплата по прошлому месту работы. Но после этого, по действующим правилам, они уже не могут получать пособие по безработице в максимальном размере, так как первые три месяца со дня признания их безработными уже прошли. Теперь же для таких граждан срок выплаты пособий будет перенесен. Максимальный размер пособия им будет начисляться с 4-го по 6-й месяцы безработицы, а затем – 60 % заработка, но не более 5 000 рублей.

Кого еще коснутся изменения?

Обновленные правила также защитят права беременных женщин, которые остались без работы. Если период первых трех месяцев получения пособия по безработице в максимальном размере у них будет пересекаться со сроком выплаты пособия по временной нетрудоспособности в связи с беременностью и родами, то пособие по безработице будет перенесено на более поздний срок.

Кроме того, изменения коснутся граждан, которые во время получения максимального пособия по безработице были призваны на военные сборы. В этот период они находятся на гособеспечении и не могут получать другие меры соцподдержки. После возвращения со сборов они продолжат получать пособие по безработице в максимальном размере.

Можно ли оформить пособие по безработице через Госуслуги?

Правительство продлило возможности дистанционного режима работы центров занятости до 31 июля 2021 года. Решения будут принимать руководители регионов исходя из эпидемиологической обстановки и специфики региональных рынков труда.

Дистанционный формат работы предполагает электронную регистрацию безработных с помощью портала «Работа в России», а также оформление пособий по безработице через личный кабинет на портале Госуслуг. То есть гражданам не нужно предоставлять копии трудовой книжки, приказ об увольнении, справки о среднемесячном заработке от предыдущего работодателя. Все необходимые сведения центры занятости получают из государственных информационных систем.

Также в режиме онлайн граждане могут проходить перерегистрацию в качестве безработных и получать направления на новую работу. Такие временные правила были введены из за коронавируса в начале апреля 2020 года.