В Коми за сутки от COVID-19 скончались два человека

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией поделился новой статистикой по заболевшим и выздоровевшим в Коми. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией поделился новой статистикой по заболевшим и выздоровевшим в Коми.

Так, за сутки было зарегистрировано ещё 67 пациентов с подтвержденным коронавирусом. При этом общее количество зараженных достигло 42 084 человек.

С выздоровлением за последние сутки выписали 112 пациентов (за всё время – 40 882). Смертью закончилось ещё два случая заболевания (за всё время – 824).

Напомним, в Коми сняли часть ограничений из-за COVID-19: они касаются вахтовиков и театров. Глава региона подписал изменения в указе о введении режима повышенной готовности.

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