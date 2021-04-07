В Коми за сутки от COVID-19 скончались два человека

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией поделился новой статистикой по заболевшим и выздоровевшим в Коми.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией поделился новой статистикой по заболевшим и выздоровевшим в Коми.
Так, за сутки было зарегистрировано ещё 67 пациентов с подтвержденным коронавирусом. При этом общее количество зараженных достигло 42 084 человек.
С выздоровлением за последние сутки выписали 112 пациентов (за всё время – 40 882). Смертью закончилось ещё два случая заболевания (за всё время – 824).
Напомним, в Коми сняли часть ограничений из-за COVID-19: они касаются вахтовиков и театров. Глава региона подписал изменения в указе о введении режима повышенной готовности.
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