В Сыктывкаре изменится расписание автобусов №18 и №54

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С субботы, 10 апреля, в Сыктывкаре изменится расписание автобусных маршрутов №18 и №54. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Последние несколько дней силами перевозчика (САТП-1) и специалистов мэрии проводился мониторинг загруженности автобусов по указанным маршрутам в поздние часы. По итогу зафиксирован низкий пассажиропоток.

Аналогичные доводы приводил и перевозчик – САТП № 1, который ранее выразил пожелания сократить количество рейсов ввиду их нерентабельности. При сокращении количества рейсов для сотрудников СЛПК обеспечивается возможность добраться до города с ночной смены на последнем рейсе маршрута № 18.

Расписанием маршрута № 18 предусмотрено выполнение вечерних рейсов после 22:00 автобусами большой вместимости (за исключением последних рейсов маршрута № 18), которые обеспечивают провозную способность в количестве 270 пассажиров за оборот, при подтвержденной загрузке с учетом отменяемых рейсов на уровне 52,2% в будние дни и 60,3% в выходные дни.

Такая организация движения перекрывает весь образующийся пассажиропоток по отменяемым рейсам маршрутов № 18 и № 54. Сокращение рейсов уменьшает убыточность перевозчика ООО «САТП-1» и гарантирует его стабильную работу на среднесрочный период по всем обслуживаемым городским маршрутам.

По будням последние рейсы на маршруте №18 с площади Габова – 21:39, 22:39 и 23:39; от СЛПК – в 22:17, 23:17 и 00:17 (последний рейс – автобусом малой вместимости). Отменяются рейсы: с площади Габова на 22:09 и 23:09; от СЛПК на 22:47, 23:47.

По выходным последние рейсы с площади Габова – 21:41, 22:41 и 23:41; от СЛПК – в 22:15, 23:15 и 00:15 (последний рейс – автобусом малой вместимости). Отменяются рейсы: с площади Габова на 22:11 и 23:11; от СЛПК на 22:45, 23:45.

По будням последние рейсы на маршруте № 54 с ЖД-вокзала – 21:39; с ул. Славы – в 22:24. Отменяются рейсы: с ЖД-вокзала на 22:09, 22:39 и 23:09; с ул. Славы на 22:54, 23:24 и 23:54. По выходным последние рейсы с ЖД-вокзала – 21:41, с ул. Славы – в 22:22. Отменяются рейсы: с ЖД-вокзала на 22:11, 22:41 и 23:11; с ул. Славы на 22:52, 23:22 и 23:52.

Кроме этого, до 22:00 у маршрута № 54 отменяются рейсы от ЖД Вокзала, 19:49, 20:21, 20:53; от Славы 20:34, 21:06, 21:38. При этом сохраняются «соседние» рейсы: от ЖД – 20:05, 20:37 и 21:09, от Славы – 20:50, 21:22 и 21:54.

– Указанные выше изменения будут действовать до конца 2021 года. Пассажиров указанных маршрутов просят заблаговременно планировать поездки в вечерний период с учётом вносимых изменений в график движения автобусов, – говорится в сообщении.

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