Уже готова линейка учебников для 9-х классов "Коми язык как родной". Фото: Наталья Якимова.

Учебники коми языка вошли в федеральный перечень учебных пособий, об этом сообщила министр образования, науки и молодежной политики региона Наталья Якимова на торжественном подведении итогов конкурса профессионального мастерства "Коми велодысь".

"Мы смогли войти в федеральный перечень учебников с учебником по предмету "Коми язык как родной". Туда вошла литература для учащихся 1-4 классов. Я благодарю авторский коллектив, который подготовил учебники за достаточно короткий промежуток времени", - выразила слова благодарности министр.

Также она сообщила, что уже готова линейка учебников для 9-х классов "Коми язык как родной". В скором времени от республики также будет подана заявка на включение учебников в федеральный перечень, сообщает "Комиинформ".

*** Обновлённый федеральный перечень включает в себя 1555 учебников. Он содержит книги, изданные на государственных языках республик или на языках народов России, специальные учебники для детей с ограниченным возможностями здоровья для адаптированных общеобразовательных программ, учебники с углублённым уровнем изучения предметов.

Традиционно в список входят учебники по всем предметам для уровней начального (1-4 классы), основного (5–9-е классы) и среднего (10-11 классы) общего образования. Они сгруппированы по предметам и классам обучения, авторам, издательствам.

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