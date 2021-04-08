Такая красота точно спасёт мир! Новый фотоконкурс «Леди в погонах-2021» от «КП-Коми» ждёт участниц

Могут ли ослепительная красота, женственность и нежность сочетаться с хладнокровием, целеустремлённостью и решительностью? Да!

Могут ли ослепительная красота, женственность и нежность сочетаться с хладнокровием, целеустремлённостью и решительностью? Как девушка неземной красоты может сурово допрашивать самых закоренелых преступников, самоотверженно помогать в спасении людей и делать всё, чтобы жизнь окружающих стала лучше и безопаснее? Как совмещать трудную работу в правоохранительных структурах с ранимостью и чувствительностью женского сердца? Ответы на эти вопросы знают наши красавицы — леди в погонах в Республике Коми!

Красивые - не слабые

Весну встречаем красиво, отважно, решительно и... нежно! «Комсомольская правда в Коми» предлагает сотрудницам силовых ведомств Коми посоревноваться не только в блестящем профессионализме, но и в очаровании, красоте и женственности. Дабы опять и снова напомнить всем, насколько невероятными и удивительными бывают представительницы того пола, что по традиции называют «слабым».

Принять участие в фотоконкурсе на сайте kp.ru могут полицейские, следователи, сотрудницы МЧС, прокуратуры, таможни, службы судебных приставов и службы исполнения наказания, военные и многие другие.

Что надо сделать?

Условия участия просты и понятны. До 14 апреля включительно необходимо прислать на почту kp@kpkomi.ru ДВЕ фотографии согласно Положению (обязательно в служебной форме!).

Снимок необходимо сопроводить информацией о себе: ФИО, должность, город или район, небольшой рассказ о себе. Пусть о том, что вы гордитесь погонами, узнает вся Республика Коми!

Кто победит и чем наградим

Лучшим из лучших, набравших больше всего голосов, обещаем дипломы и призы от «Комсомольской правды-Коми» и наших партнёров. А самая-самая распрекрасная «Леди в погонах-2021» станет участницей рубрики «Гость номера» в глянцевом журнале о Республике Коми «Комсомольская правда-Авиа».

Напомним, что голосование народное. Победители, независимо от званий и регалий определятся большинством голосом, отданных читателями, родными, друзьями и коллегами участниц.

ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсе можно прочитать ЗДЕСЬ.

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