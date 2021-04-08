Долги жилищных организаций Коми превысили 1,6 млрд рублей

Большая часть долгов по электроэнергии приходится на долю сыктывкарских УК и ТСЖ. Фото: из архива "КП"

АО «Коми энергосбытовая компания» назвала жилищные организации, которые недобросовестно исполняют обязательства по оплате коммунальных ресурсов. На 1 марта 2021 года общая задолженность за электроэнергию и тепло управляющих компаний (УК) и товариществ собственников жилья (ТСЖ), обслуживающих жилой фонд, составила свыше 1,6 млрд рублей.

Сыктывкар в лидерах

Большая часть долгов по электроэнергии приходится на долю сыктывкарских УК и ТСЖ. Суммарно они не оплатили свыше 235 млн рублей. Более 78 млн рублей числится за обслуживающими организациями Ухты, а более 52 млн рублей приходится на недобросовестных коммунальщиков из Воркуты.

Наибольший долг по теплу в размере свыше 629 млн рублей также накопили УК и ТСЖ Сыктывкара. Воркутинские жилищные организации не оплатили ресурс на сумму более 375 млн рублей, интинские – более 176 млн рублей.

Д - Дисциплина

Коми энергосбытовая компания напоминает, что плохая платежная дисциплина управляющих жилым фондом организаций может привести их к лишению лицензии или к процедуре банкротства после судебного разбирательства.

Кроме этого, если УК или ТСЖ не исполняют обязательства по оплате электроэнергии и тепла перед сбытовой компанией, то собственники помещений на общем собрании могут принять решение о выборе другой управляющей компании или заключить договор с ресурсоснабжающей организацией напрямую. В этом случае прозрачность начислений и оплата без комиссии будет гарантирована.

КСТАТИ

С полным список УК/ТСЖ – должников можно ознакомиться на сайте компании.

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