Со стороны КЭСК ошибок в начислениях клиенту в Ижме нет

Энергетики проверили начисление за электричество жителю села Ижма. Причина произошедшего недоразумения в том, что клиент сам предоставил завышенные показания в энергокомпанию. Житель Ижмы регулярно направляет показания в рукописном варианте на бумажном носителе, что само по себе влечет большую вероятность ошибки.

- Этот инцидент еще раз доказывает, что нужно пользоваться дистанционными сервисами. При отправке данных в компанию, например, через сайт, клиент видит свои показания за прошлый месяц, тем самым имеет возможность проанализировать их корректность, - отметила генеральный директор Коми энергосбытовой компании Елена Борисова.

По данной ситуации уже произведен перерасчет, результаты которого будут отображены в квитанции за май, которая придет в начале июня. Специалисты готовы в любое удобное время связаться с клиентом и рассказать ему о возможностях сайта и других дистанционных способах взаимодействия с компанией.

По остальным обращениям клиентов информация проверяется. На текущий момент в компании отсутствуют официальные обращения граждан на некорректность начислений.

В адрес Администрации Главы Коми направлен запрос о предоставлении обращений потребителей. После получения ответа специалистами компании все обращения будут проверены незамедлительно.

Сейчас офисы обслуживания клиентов закрыты в связи с эпидемиологической обстановкой, но работа с обращениями не останавливается. Энергетики рекомендуют использовать сервис «Обратная связь» на сайте компании и официальные номера контакт-центров.

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Об этом сообщил врио главы Коми Владимир Уйба (подробности).