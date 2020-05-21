2020-05-21T09:45:53+03:00
Общество

Прокуратура проверит законность гигантских счетов от КЭСК жителям Ижемского района

Об этом сообщил врио главы Коми Владимир Уйба
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото rkomi.ruФото rkomi.ru
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Жители Ижемского района Коми на фоне пандемии получили гигантские счета за электроэнергию. Правда, разобраться, откуда они взялись, не сразу получилось: из-за режима ограничений закрыт ижемский филиал «Энергосбыта», а телефон компании долгое время молчал. Врио главы Коми во время визита в Ижемский район изучил жалобы местных жителей и отметил, что драконовскими счетами будет заниматься прокуратура.

- Серьезный вопрос - людям приходят завышенные счета за электроэнергию, отопление и вывоз мусора. Проблема не единичная, пострадало много людей. Ситуация доходит до абсурда: приходят счета за их умерших родственников. Это недопустимо. Я изучил поступившие жалобы и дал указание ответственным органам разобраться с ситуацией и принять необходимые меры. Кроме того, администрация Главы Коми подготовит письмо в прокуратуру о проверке действий компании «КЭСК», которая выставляет счета. Там, где эти расчеты завышены, немедленно все урегулируем, - говорит врио главы Коми.

Напомним, что история с гигантскими счетами обрела известность в конце прошлой недели. Общественный деятель и активист Николай Братенков получил счет за март за электроэнергию на 12 тысяч рублей (обычно платил около 500 рублей). Истории с попытками разобраться, откуда взялись гигантские цифры, он посвятил пост в социальной сети. Публикация вызвала общественный резонанс. В похожей ситуации оказались многие жители района. Зачастую люди не знали, где можно получить ответ, из чего складывается сумма.

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Автору критической статьи позвонили специалисты компании. Читайте в статье, что было дальше (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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