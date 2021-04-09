В Коми за сутки от коронавируса скончались два пациента

В Коми коронавирус собирает новые жертвы. Фото: Нина Юшкова

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России продолжает фиксировать новые случаи заражения COVID-19 в Коми.

Так, в республике за последние сутки коронавирус выявили у еще 63 пациентов. При этом общее количество заболевших достигло 42 209 человек. С выздоровлением за сутки было выписано 59 пациентов. А за всё время пандемии коронавирус поборол уже 41 038 человек.

Скончались за сутки 2 пациента (829 человек с начала пандемии).

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