При столкновении четырех машин на трассе в Коми погиб человек

Фото: Алексей Панов

На втором км автодороги Ухта – Сосногорск произошло столкновение четырех автомашин, один человек погиб. ДТП произошло 8 апреля около 17 часов.

Водитель «Фольксваген Джетта» 1975 года рождения двигался со стороны Ухты в сторону Сосногорска. В районе 2 км автодороги Ухта - Сосногорск (от автодороги Ухта - Троицко-Печорск) он выехал на встречную полосу, где столкнулся с полуприцепом WIELTON автомашины КамАЗ.

После чего КамАЗ совершил столкновение полуприцепом с ГАЗ-3102, который двигался в сторону Сосногорска, а «Фольксваген Джетта» - с автомашиной МАН, которая двигалась за КамАЗом.

В результате аварии погибла пассажирка ГАЗ 1970 года рождения, сообщает «Комиинформ» со ссылкой на ОГИБДД ОМВД России по г. Ухте

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