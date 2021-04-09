За высадку безбилетных детей из автобусов в Коми будут штрафовать

Фото: архив КП

Государственная Дума приняла в третьем чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которыми вводится ответственность за высадку из общественного транспорта детей младше 16 лет, следующих без сопровождения взрослых.

Напомним, закон, запрещающий высаживать детей без билета из общественного транспорта», вступил в силу 7 марта.

«Сейчас перевозчиков можно привлечь к уголовной ответственности, если ребенок в результате таких действий пострадал. Мы, со своей стороны, считаем, что наказание должно следовать уже за саму высадку ребенка», — объясняет председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Кого и как оштрафуют?

Штрафы будут грозить за принудительную высадку ребенка, у которого нет билета или который не может оплатить проезд, если он едет в автобусе, троллейбусе или трамвае один. Для водителя штраф составит 5 тысяч рублей. Для должностных лиц, то есть для кондукторов или контролеров, — от 20 до 30 тысяч рублей.

Если ребенок едет в сопровождении взрослых, и они не платят за проезд, то они должны покинуть транспорт на ближайшей остановке.

А если с ребенком что то случилось?

Штрафы будут грозить, только если нарушение не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, то есть с ребенком ничего не произошло. В противном случае наступит ответственность по УК РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми водитель высадил ребенка, который не смог расплатиться картой (подробности)