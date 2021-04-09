В Коми скончался народный мастер Валерий Торопов

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Скончался заслуженный работник культуры Коми, народный мастер России, почетный гражданин Сыктывдинского район Валерий Лаврентьевич Торопов.

В январе ему исполнилось 72 года. Причина смерти пока не сообщается. О времени прощания будет известно позднее. Уроженец Горьковской области, выпускник Чувашского государственного педагогического института им. И. Я. Яковлева – Валерий Торопов связал свое творчество и жизнь с Республикой Коми.

В 1986 году основал изостудию детского творчества «Гончарик». Сегодня изостудия является структурным подразделением МБО ДО «Детской школы художественного ремесла» селе Выльгорт, занятия ведутся в МБУК «Дом народных ремесел «Зарань».

В 1992 году изостудии «Гончарик» присвоено звание «Образцовый детский коллектив художественного творчества» за активную работу по обучению традиционным промыслам и развитие творческих способностей у детей.

Основные направления творческой деятельности: живопись, графика, керамика, народная игрушка, художественная обработка дерева, художественная обработка бересты, резьба по кости. Используемые материалы: глина, дерево, береста, лыко. Как передает БНК, лучшие произведения мастера Валерия Торопова хранятся в частных коллекциях Республики Коми, России и зарубежья.

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