В Коми проснулись клещи: зарегистрирован первый укус

Фото: архив КП
В селе Гагшор Сысольского района Коми 4 апреля зарегистрирован первый укус клещом. Пострадал ребёнок.
Родители обратились за помощью к медикам. Маленькому пациенту выполнили все процедуры для профилактики болезней, вызываемых укусом клеща.
Напоминаем, что иксодовый клещ может быть переносчиком тяжёлых заболеваний-клещевого энцефалита, боррелиоза. Данные заболевания могут привести с летальному исходу, если вовремя не оказать необходимую медицинскую помощь.
Извлекать клеща самостоятельно не рекомендуется, так как при неправильном извлечении может остаться часть клеща в толще кожи.
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