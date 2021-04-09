В Коми проснулись клещи: зарегистрирован первый укус

Фото: архив КП

В селе Гагшор Сысольского района Коми 4 апреля зарегистрирован первый укус клещом. Пострадал ребёнок.

Родители обратились за помощью к медикам. Маленькому пациенту выполнили все процедуры для профилактики болезней, вызываемых укусом клеща.

Напоминаем, что иксодовый клещ может быть переносчиком тяжёлых заболеваний-клещевого энцефалита, боррелиоза. Данные заболевания могут привести с летальному исходу, если вовремя не оказать необходимую медицинскую помощь.

Извлекать клеща самостоятельно не рекомендуется, так как при неправильном извлечении может остаться часть клеща в толще кожи.

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