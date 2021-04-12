Лукойл продолжает инвестировать в социальное развитие Республики Коми

ЛУКОЙЛ с начала своей деятельности в Республике Коми оказывает благотворительную помощь региону.

Подписано дополнительное соглашение на 2021 год к Соглашению о сотрудничестве между ПАО «ЛУКОЙЛ» и Республикой Коми.

Всесторонняя поддержка

Документ предполагает финансирование проектов в социальной инфраструктуре региона. В частности, будет проведено расширение сельской врачебной амбулатории и завершено строительство детского сада в селе Мутный Материк, запланировано обустройство сетей и системы водоподготовки для нужд жителей села Щельябож и открытие местной сельской врачебной амбулатории. Кроме того, запланированы ремонтные работы в здании Детского дома им. А.А. Католикова в городе Сыктывкаре и завершен капитальный ремонт интерната Кадетской средней общеобразовательной школы в селе Коровий Ручей.

Личное участие

Также в рамках допсоглашения продолжится строительство многоквартирных жилых домов в городе Усинске и поселке Ярега, реализация ряда благотворительных акций и проектов.

ЛУКОЙЛ с начала своей деятельности в Республике Коми оказывает благотворительную помощь региону. В разгар пандемии в 2020 году Президент Компании Вагит Алекперов выделил 50 миллионов рублей из личных средств на оснащение Центральной районной больницы г. Усинска. На эти средства приобретены современные аппараты искусственной вентиляции легких, электрокардиографы, функциональные кровати и другое оборудование для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми продолжается прием заявок на грантовый конкурс ЛУКОЙЛа

Нужно потратить лишь пару часов, чтобы получить шанс реализовать свою мечту (подробности)