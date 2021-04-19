Египтянин восстанавливает христианский храм в Коми

Марко Эйсса Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В минувшее воскресенье, 18 апреля, в посёлке Ляли Княжпогостского района в храме-часовне Новомученников и Исповедников в земле Коми прошла Божественная Литургия.

Крест на запястье

На службе были местные жители и... студент-медик из Египта. Посёлок на реке Вымь Марко Эйсса студент СГУ им.П.Сорокина посетил впервые. Уроженец Северной Африки, как и большинство христиан в Египте принадлежит к Коптской православной церкви.

- На моей родине раньше христиан нередко притесняют. Но я не боюсь агрессии, - говорит Марко Эйсса и демонстрирует Анкх - татуировку на запястье, где изображён крест.

В Египте Марко был назначен дьяконом христианской церкви. И потому приехав на другой континент, чтобы получить образование, не отступает от веры. Кстати, из 100 студентов-египтян, которые учатся в столице Коми, 15 человек — христиане, остальные проповедуют ислам.

После Божественной Литургии Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Впервые в Сыктывкаре я пришёл в Свято-Вознесенский храм. Здесь помогал настоятелю по обустройству территории, - изъясняется на ломаном русском Марко. - Потом познакомился с отцом Владимиром. Он рассказал, что восстанавливает храм в Лялях. Я считаю, что тоже должен помочь в его восстановлении.

У себя на родине Марко является дьяконом Фото: Предоставлено "Комсомолке"

История храма

Мы уже рассказывали о работах, по воссозданию Богоявленского храма в пос. Ляли. Храм был построен в 1856 году, имеет два этажа и три престола. В 1929 году его закрыли.

Согласно одной из легенд, которые бытовали среди местных жителей, в часовне рядом с храмом в июле 1939 года якобы ночевал будущий маршал Великой Победы К.К. Рокоссовский. Он был незаконно репрессирован и шёл с этапом в Княжпогост. Также люди рассказывают, что до войны в тех местах ходил один юродивый, говоривший, что в Серёгово храм разрушат, а в Лялях храм достоит до Второго Пришествия.

Сейчас в Серёгово действительно нет храма, а в Лялях понемногу силами верующих идёт восстановление церкви.

- В 2020 году на пожертвованные средства удалось отремонтировать большую часть провалившейся кровли. Но работы ещё много, предстоит привести в порядок купол, - рассказал отец Владимир.

Прихожане и жители пос.Ляли во главе с настоятелем иереем Владимиром Левичевым просят о посильной финансовой помощи.

Номер счёта для юридических лиц- № 40703810228000000540, Сбербанк.

Номер банковской карты 4276 1609 0202 2236 привязана к номеру телефона 89087150515. Получатель Владимир Валентинович Л. с пометкой: «Благотворительная помощь на храм».