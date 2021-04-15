Словарик, «Дон Кихот» и даже Библия: испанец из Вухтыма получит в дар книги на родном языке благодаря «Комсомолке»

Батюшка откликнулся на нашу просьбу после того, как прочёл историю о 90-летнем баске. Фото: Анастасия ПОЗДЕЕВА

Библия, словарь и текст Мигеля де Сервантеса — эти книги священнослужитель из столицы Коми Владимир Левичев передал в нашу редакцию. Батюшка откликнулся на нашу просьбу после того, как прочёл историю о 90-летнем баске.

Напомним, испанец по происхождению Виктор Аванамар Арета приехал в СССР ещё мальчиком в 1937 году. В нашей стране вместе с другими детьми он попал в детский дом. Парадоксально, но, спасаясь от фашистского режима, война застигла испанских детей и в нашей стране.

Виктор тут молодой и красивый. И сейчас совершенно не изменился! Фото: личный архив.

Уже после окончания войны у Виктора была возможность вернуться на родину. Но парень уехал работать на лесосплав в Кировскую область, а в 1951 году попал в Прилузский район Коми АССР. Здесь он встретил свою судьбу, женился, создал семью и живёт по сей день.

31 марта Виктор Арета отметил 90-летие. И хотя связь с родственниками из Испании потеряна, Виктор до сих пор помнит язык. Дочь Вера Викторовна рассказала, что отец начал забывать некоторые слова родного языка, а с испанских словарей в Прилузье нет.

Недавно испанцу из Вухтыма исполнилось 90 лет. Поздравляем от души! Фото: личный архив.

Подарок от батюшки

- Я давно увлекаюсь изучением языков, в том числе испанским. Являюсь членом сообщества любителей языка и культуры испаноговорящих народов «Hispanidad», - рассказал отец Владимир. - Когда прочёл вашу статью про Виктора, решил передать ему книги.

Книги наша редакция в ближайшее время привезёт Виктору Арете. Фото: Анастасия ПОЗДЕЕВА

Так, из личной библиотечки православный батюшка подарил Библию на испанском языке, испано-русский и русско-испанский словарь, а также произведение Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» на языке оригинала.

Эти книги наша редакция в ближайшее время передаст в Вухтым Виктору Арете.

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