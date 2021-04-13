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Политика13 апреля 2021 9:23

При поддержке партии «Новые люди» в Сыктывкаре появится «умная» остановка с Wi-Fi

Партия поддержала несколько проектов из Коми
Источник:kp.ru
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Три лучших проекта получили финансовую поддержку до 300 тысяч рублей

Три лучших проекта получили финансовую поддержку до 300 тысяч рублей

Партия поддержала сразу три проекта Республики Коми

12 апреля в Сыктывкаре подвели итоги конкурса «Марафон идей» от партии «Новые люди». На мероприятии присутствовали участники конкурса и представители жюри, которые выбирали лучшие инициативы и наградили победителей.

На благо региона

«Марафон идей» – федеральный проект партии, где любой желающий мог предложить инициативу, как улучшить жизнь своего города, региона или всей страны. Сбор заявок на всероссийский конкурс проводился в течение месяца. Всего на конкурс поступило более 15 тысяч различных предложений практически со всей страны. Призовой фонд – 300 000 рублей на реализацию инициативы в каждом регионе! В Республике Коми было подано 153 заявки, однако в финал конкурса вышли только семь, из которых призовой фонд разделили три финалиста.

К примеру, проект «Всегда на связи» студентки первого курса Сыктывкарского государственного университета им.Питирима Сорокина Екатерины Самар предполагает оборудовать остановочные комплексы USB-разъёмами, Wi-Fi и интерактивными табло. Жюри решило предоставить 150 000 рублей для реализации проекта.

– Идея пришла сама собой, ведь я активный пользователь общественного транспорта и лично сталкивалась с проблемой разрядившегося телефона. Поэтому подумала, что было бы здорово оборудовать остановки и автобусы инновационными технологиями, – рассказала о своей задумке победительница.

Авторы – люди разных возрастов, которые заинтересованы в положительных изменениях на своей малой родине

Для нового поколения

Татьяна Красноярова предложила проект «Молодёжный клуб». Идея направлена на создание условий для развития творческого потенциала молодёжи. Целевая аудитория проекта – жители села Кослан Удорского района. На реализацию инициативы выделено 100 000 рублей.

Жанна Захарова презентовала проект «Педагоги для Ираёля» и получила поддержку в размере 50 000 рублей. На эту сумму победительница намерена приобрести компьютеры для класса информатики в местную школу в посёлок Ираёль в Сосногорском районе.

В Коми прием заявки на «Марафон идей» принимались в течение месяца

– «Марафон идей» формирует наш стратегический запас – фонд инициатив. Мы принимаемся за исполнение проектов, все обязательно будем курировать, - пояснил секретарь регионального отделения в Республике Коми партии «Новые люди» Евгений Котов. - Благодаря конкурсу мы получили точную картину того, чем живёт страна и Республика Коми, в частности. Никакие статистические и социологические опросы не дали бы нам такого объёма информации. Мы изначально рассчитывали на отклик большого количества людей. Так и получилось, ни одна идея не пропадет. Мы включим лучшие идеи в программу нашей партии на предстоящих выборах в Госдуму.

Партия «Новые Люди» создана 1 марта 2020 года. Основатель партии – президент научно-производственной компании Faberlic Алексей Нечаев. В сентябре 2020 года «Новые люди» выдвинули кандидатов для участия в выборах в 12-ти регионах страны. В регионах, где партия была допущена до выборов, она преодолела избирательный барьер.

В настоящее время штабы партии «Новые люди» созданы в 73 регионах страны. Для участия в выборах в Госдуму в сентябре 2021 года партия намерена выдвинуть до 200 кандидатов.

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