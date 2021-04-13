Нашим тут не рады? Министр культуры Коми Сергей Емельянов покидает республику

Сергей Емельянов. Фото: Нина Юшкова

Министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, председатель Координационного совета по культуре СЗФО Сергей Емельянов объявил о завершении своей профессиональной деятельности на территории Республики Коми. Последний рабочий день руководителя ведомства – 25 апреля этого года.

– Пять лет назад мы с вами дали импульс для кардинального преображения сфер культуры, туризма и архивного дела Коми. Мы вывели наш регион в авангард культурного пространства России, изменив саму структуру ДНК культуры Коми – от создания модельных библиотек в заполярных поселках до запуска Северного культурного форума, от реновации сельских домов культуры до проведения международных гастрольных проектов государственных театрально-зрелищных учреждений республики. Мы шаг за шагом выстроили концепцию развития туристской сферы республики. И по-настоящему влюбили в наш северный край десятки тысяч людей со всего мира. Ежедневно отмечая наши общие победы, я отмечаю вклад каждого из вас, – выступил с обращением к жителям Коми Сергей Емельянов 13 апреля.

Об уходе с поста министра культуры Сергея Емельянова местные говорили уже дней десять, а то и две недели – неофициальные источники озвучивали различные версии: утверждали, что молодой министр был нелюбим приезжим руководством региона, предполагали, что Емельянов идёт на повышение или просто меняет место жительства.

– Сегодня, завершая свою профессиональную деятельность в Коми, я благодарю вас за наш совместный подвижнический труд и желаю и дальше гореть нашим общим делом. Всегда оставаться профессионалами с большой буквы и сохранять добрые человеческие взаимоотношения, которыми славится наши северные люди. До новых профессиональных встреч. Только вперед, – сказал министр культуры.

Также известно, что Емельянов возглавит легендарный Александринский театр. Об этом сообщили в Администрации главы Коми. По информации "Комиинформа", на директорство его пригласила лично министр культуры России Ольга Любимова. Ожидается, что он приступит к исполнению обязанностей директора старейшего национального театра России уже 26 апреля.

КСТАТИ

Министр культуры сдружился с Александринским театром ещё осенью, когда в Коми проходили гастроли театра. Почти месяц пребывания театральной труппы скрепили дружественные связи Емельянова и Александринки. В сентябре на пресс-конференции в драмтеатре это отметили многие гости столицы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми назначили главу имущественных и земельных отношений (подробности)