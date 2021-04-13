С посёлка Сыктывкара снят карантин по африканской чуме свиней

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Указом главы Коми с 10 апреля отменены ограничительные мероприятия по африканской чуме свиней на территории поселка Краснозатонский Сыктывкара, сообщает Минсельхоз РК.

Ведомство напоминает, что согласно федеральным ветеринарным правилам после отмены карантина по АЧС ограничительные мероприятия по реализации и перемещению свиноводческой продукции и свиней будут действовать еще 180 дней после снятия карантина. А содержание свиней в ЛПХ и малых хозяйствах будет возможным только через 1 год после снятия карантина.

При этом в свободных помещениях до истечения указанного срока допускается размещение и содержание невосприимчивых к АЧС животных, например, птиц.

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