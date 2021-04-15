Дом для «Ягодки» и «Грозы»: как в сёлах Коми запускают агростартапы

Коровушки Людмилы Соколовой. Красавицы! Фото: личный архив.

Вести сельское хозяйство в условиях Крайнего Севера сродни подвигу. Каждый литр молока от бурёнки даётся фермерам ох как нелегко! Но закалённые климатом и историей освоения тайги люди из раза в раз доказывают: для тех, кто не на словах, а на деле идёт к своей цели, нет преград. Это на своём примере уже много лет демонстрируют аграрии одного из самых северных муниципалитетов Коми – Усть-Цилемского района. И что интересно, число фермеров здесь растёт.

Семейная традиция

«Хабарушка» — именно так звучит название молочного бренда, имя которому дало одно из самых крепких сёл Усть-Цилемской земли. Животноводством семья Захаровых из села Хабарихи занялась ещё в 1998 году.

– У истоков фермерского хозяйства стояла моя мама Александра Филипповна. Она начинала с разведения коров и свиней, – рассказывает нынешний руководитель КФХ Василий Захаров. – В 2007 у руля хозяйства встал сам.

Предприятие Василия Захарова "Хабарушка". Фото: газета "Красная Печора".

До этого Василий – по образованию ветеринар, успел поработать на семейной ферме и зооврачом, и трактористом, и водителем. А потому всю работу хозяйства знал изнутри, а главное понимал, как его развивать.

Одной из главных задач Виктор Леонидович видел реализацию своей продукции через сеть собственных магазинов. Сегодня таких в районе три. Продукция под торговой маркой «Хабарушка» – это молоко, творог, сметана, кефирный напиток, масло сливочное и мясные полуфабрикаты, раскупается местными жителями на «Ура». Каждые сутки предприятие перерабатывает 900 килограммов молока!

Секрет успеха предприятия Захаров видит в честном и открытом отношении к труду на каждой стадии производства.

– Мы всё делаем сами: косим, гребём, ролики формуем из сена. Никакой «химией» коровушек не прикармливаем. Отсюда и результат – молоко жирное, и уж точно ничего с ним не «бодяжим». Всё натуральное. Как подоим, так и сдаём на завод, – рассказывает премудрости собственного дела 38-летний фермер.

От мечты к реальности

В 2018 году сбылась давняя задумка хабарицкого фермера. При поддержке республиканского минсельхозпрода Василий Захаров открыл убойный цех.

– До этого у меня был старый убойный пункт, который администрация когда-то сдала в аренду. Сейчас у нас цех с современным оборудованием. Деньги на его строительство выделяли из трёх источников – субсидия региона, муниципалитет направил через программу поддержки малого бизнеса, ну и наши собственные средства, – вспоминает фермер.

В 2018 году сбылась давняя задумка хабарицкого фермера. При поддержке республиканского минсельхозпрода Василий Захаров (крайний справа) открыл убойный цех. Фото: личный архив.

Но и на этом Захаровы, а в работе Василию активно помогает супруга, останавливаться не намерены. Стадо на ферме растёт: сейчас в стойле 50 дойных коров и 110 телят. Действующие коровники с трудом вмещают поголовье. Потому в прошлом году фермеры заявили о своём желании построить новую ферму на 80 коров. И государство это намерение поддержало!

– По линии регионального минсельхоза я получил грант в размере 19,8 млн рублей на строительство семейной животноводческой фермы на 80 голов. Ещё 10 млн добавим мы сами и надеемся, что в 2022 году запустим в новый коровник часть стада, – делится замыслом Захаров.

Кроме того, в рамках реализации проекта «Народный бюджет» в 2020 году фермер купил оборудование для пастеризации молочных йогуртов в стаканчиках. Стоимость проекта составила 1,2 млн рублей.

Гости из Шотландии

Кстати, заниматься животноводством в районе отваживаются не только опытные, но и начинающие фермеры. Пример тому Алексей Марденский из села Замежная. Летом прошлого года он получил грант «Агростартап» в рамках регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на территории Республики Коми».

По линии минсельхозпрода РК глава хозяйства получил 3,6 млн руб. Эту сумму он направил на разведение крупного рогатого скота мясной породы и покупку техники для заготовки сена.

Алексей Марденский из села Замежная. Фото: личный архив.

– Благодаря поддержке государства мы смогли закупить тридцать тёлочек и два быка-производителя абердин-ангусской породы (Порода коров мясного направления, выведенная в Шотландии. – Ред.). Они неприхотливы к условиям содержания, выносливы и устойчивы к опасным болезням, имеют высокие привесы, – отмечает начинающий фермер. – Разведение этой породы позволит получать ценное «мраморное» мясо высшего качества с равномерно распределёнными тончайшими жировыми прослойками.

В планах у фермера из села Замежная к 2025 году довести поголовье до 88 голов.

Гости из Шотландии. Фото: личный архив.

Решились на расширение

Ольга Чупрова из села Трусово более 28 лет отдала сельскому хозяйству. Из них 15 лет её деятельность связана с животноводством.

– У нас уже было действующее ООО, на базе которого мы занимались выращиванием молодняка для дальнейшей продажи. В прошлом году представители местной администрации предложили нам поучаствовать в конкурсе на получение гранта по госпрограмме «Агростартап», – рассказывает Ольга Тихоновна. – Тогда мы подали заявку, зарегистрировали фермерские хозяйства и получили финансирование для создания и развития нового крестьянского (фермерского) хозяйства.

Ольга Чупрова и новая техника. Фото: личный архив.

На деньги гранта Ольга Чупрова смогла купить 69 телят, а также приобрела кормозаготовительную технику (пресс-подборщик «SipmaPS 1210 Classik»с обмоткой шнуром и сеткой, обмотчик рулонов «SipmaOS 7510 Klara», валкообразователь навесной «SamazZ-410», погрузчик «Hercules-800»). В течении пяти лет Ольга Тихоновна намерена довести количество стада до 90 голов.

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