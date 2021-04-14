Сколько заплатили и задолжали жители Коми за услуги ЖКХ в 2020 году

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Комистат опубликовал данные об оплате жилищно-коммунальных услуг за 2020 год. Цифры шокируют: почти четверть семей республики вынуждены обращаться за соцподдержкой, потому что сами оплатить коммуналку не в состоянии.

За 2020 г. населению Республики Коми было предъявлено платежей за жилищно-коммунальные услуги на 22,8 миллиарда рублей (101,3% к уровню предыдущего года). Фактически было оплачено 89,3% от предъявленных счетов.

Задолженность граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг на конец года составила 12 миллиардов рублей, из нее почти 8% - безнадежная.

Социальной поддержки и субсидий гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг начислено в размере 3,2 миллиарда рублей. Ими пользовались 229199 человек (28% жителей республики).

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https://www.kp.ru/online/news/4257714/