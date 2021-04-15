Сыктывкар
Еще
Радио
Сыктывкар
Еще
Радио
Сыктывкар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Коронавирус Covid-1915 апреля 2021 11:14

В Коми от коронавируса второй день подряд умирает шесть человек

Оперативный штаб озвучил новые данные
Источник:kp.ru
Комментарии (1)Комментарии (1)
В Коми увеличилось число заражений COVID-19

В Коми увеличилось число заражений COVID-19

Фото: Архив "КП"

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по заболевшим в Коми. За сутки коронавирус выявили у ещё 59 человек.

По данным на 15 апреля, всего в республике носителями коронавируса стали 42 572 человека. При этом одновременно болеет 330 пациентов.

С выздоровлением за сутки выписали 58, за всё время пандемии – 41 391. Смертью закончилось шестьслучаев заболевания за сутки (за всё время – 851).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полная безвкусица: «Комсомолка Коми» испытала на себе побочные эффекты прививки от COVID-19 (подробности)

КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Республике Коми 2021: последние новости