В Коми от коронавируса второй день подряд умирает шесть человек

В Коми увеличилось число заражений COVID-19
Фото: Архив "КП"
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по заболевшим в Коми. За сутки коронавирус выявили у ещё 59 человек.
По данным на 15 апреля, всего в республике носителями коронавируса стали 42 572 человека. При этом одновременно болеет 330 пациентов.
С выздоровлением за сутки выписали 58, за всё время пандемии – 41 391. Смертью закончилось шестьслучаев заболевания за сутки (за всё время – 851).
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