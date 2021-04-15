В Коми от коронавируса второй день подряд умирает шесть человек

В Коми увеличилось число заражений COVID-19 Фото: Архив "КП"

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по заболевшим в Коми. За сутки коронавирус выявили у ещё 59 человек.

По данным на 15 апреля, всего в республике носителями коронавируса стали 42 572 человека. При этом одновременно болеет 330 пациентов.

С выздоровлением за сутки выписали 58, за всё время пандемии – 41 391. Смертью закончилось шестьслучаев заболевания за сутки (за всё время – 851).

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