В Сыктывкаре жителям расселенного аварийного дома до сих пор приходят квитанции на оплату ЖКУ

В феврале дом отключили от коммуникаций, но экс-жильцы всё равно получили квитанции на оплату ЖКУ. Фото: Александра САВИНОВА

Дух многострадального дома в самом центре столицы Коми по адресу Октябрьский проспект, 69, никак не отпускает бывших жильцом. Вот ведь дело: ещё два года назад пятиэтажное общежитие признали аварийным и всех его обитателей расселили. Но по сей день инфернальный дом преследует бывших жильцов и тянет в долговую яму.

Недоступный абонент

Как рассказали бывшие жильцы общежития, расселение началось ещё зимой 2020 года. Многие из них смогли самостоятельно решить жилищный вопрос и благополучно съехали из опасной пятиэтажки, которая того и гляди собиралась рухнуть.

И ТАКОЕ находится в самом центре Сыктывкара. Фото: Александра САВИНОВА

– Мы жили во втором подъезде. Официально его расселение провели ещё в феврале прошлого года. Первый подъезд расселили в декабре, – рассказывает Ольга Панюкова. – После этого дом стали отключать от коммуникаций.

Так, в феврале 2021 года в аварийное строение прекратили подачу отопления, горячей воды и свет. Как и следует, в марте экс-жильцы общежития получили квитки за февраль. Их люди оплатили. Но какого же было удивление, когда с наступлением апреля им вновь прислали «письма счастья» от АО «Коми энергосбытовая компания».

– Понятное дело, что в марте за февраль мы заплатили. Но и за март нам всем начислили за свет, воду и тепло, как обычно по нормативу! За что мы должны платить? – возмущена горожанка. Сумма в квитках за апрель у разных жильцов колебалась от 1200 рублей до 3,5 тысяч рублей!

По словам бывших обитателей злополучного дома, они обращались в ресурсоснабжающую компанию, но решить вопрос через оператора кол-центра им не удалось. На фото Ольга Панюкова.

По словам бывших обитателей злополучного дома, они обращались в ресурсоснабжающую компанию, но решить вопрос через оператора кол-центра им не удалось. Лишь самые упорные смогли пробиться на личный приём к представителям компании.

О коммунальном парадоксе известили и самого крупного собственника помещений в доме под снос – мэрию Сыктывкара. Но и его представители пока отмалчиваются.

Мнение эксперта

Эксперт в сфере ЖКХ Александра Афонина:

– Когда речь идёт о смене места жительства, подобные истории не редкость. Зачастую потребитель, выселяясь из жилья, забывает оповестить ресурсоснабжающую организацию. Вместе с тем, в обязанности потребителя входит уведомление ресурсоснабжающей организацию или исполнителя коммунальных услуг о том, что собственник (наниматель) жилого помещения фактически больше не пользуется этой услугой.

Александра Афонина. Фото: личный архив.

Для того, чтобы жителям дома не пришлось оплачивать счета за те месяцы, когда они уже не проживали в доме, им необходимо подтвердить сам факт не проживания. А именно: в квартирах, принадлежащих администрации Сыктывкара, наниматель может предоставить АО «КЭСК» соглашение о расторжении договора социального найма. Что касается собственников жилых помещений: они могут предоставить в офис компании документы, подтверждающие их переселение по иному адресу. Это может быть любой документ: например, договор купли-продажи жилья. В случае, если люди живут на съёмной квартире, то они могут предоставить договор аренды. Только после этого собственникам (нанимателям) жилых помещений энергетики сделают перерастёт и начислять больше ничего не будут.

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