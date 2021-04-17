Новые ограничения введены в Коми указом о режиме повышенной готовности

Изменения вступили в силу 15 апреля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В указ главы Республики Коми о введении режима повышенной готовности внесены изменения.

Всем гражданам России, прибывающим в страну любым видом транспорта необходимо в течение трёх дней со дня прибытия пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате лабораторного исследования на портале госуслуг.

До получения результатов лабораторного исследования им необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания).

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