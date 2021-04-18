Пес из Ухты спас своим лаем тонущую в реке 18-летнюю девушку

Раньше собака раньше жила в приюте. Затем попала в добрые руки

В Ухте спасли от смерти 18-летнюю девушку из Печоры. Она оказалась случайно в холодной воде и ее чуть не унесло течением. Неизвестно, каким трагическим был бы исход истории, если бы не пес Серебристый, который в этот день гулял у реки.

Собака заметила барахтающуюся девушку и стал выть и лаять, привлекая внимание своей хозяйки Оксаны. Женщина прибежала на громкие звуки пса и увидела страшную картину: в реке из последних сил держалась за льдину молодая девушка, которая умоляла спасти ее. Как на зло у Оксаны с собой не было телефона, и она решила попросить помощи у жителей ближайшего дома на улице Мира.

«Кричала на всю улицу. Жители дома оперативно выбежали на помощь и стали звонить в службу спасения. Кидали палки, мужчина пытался залезть в воду, чтоб хоть чем-то помочь девушке. Потом приехали все службы спасения и извлекли девушку из воды», - приводит ее слова телепрограмма «День».

Пушистый герой сейчас живет с Оксаной, но еще в 2019 году пес был на грани смерти. Его нашли местные жители с огромной кровавой раной на голове. Предположительно пса облили кислотой. Состояние его было настолько тяжелое, что врачи не давали прогнозов. Оксана взяла шефство над псом и выходила его. Когда-то люди спасли его жизнь, теперь он оплатил им тем же.

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