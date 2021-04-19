В Сыктывкаре при полном аншлаге прошли премьерные показы балета «Яг-Морт»

Образ владыки пармы стал более сложным, многогранным и притягательным. Фото Леонида Войтенко.

В республиканском Театре оперы и балета в рамках XXXI Международного фестиваля оперного и балетного «Сыктывкарса тулыс» имени И.П. Бобраковой состоялась премьера новой, уже пятой по счету редакции балета Якова Перепелицы «Яг-Морт». Театр представил совершенно новое прочтение произведения – от самой концепции до хореографии и визуального решения.

Премьерные показы первого коми национального балета, написанного в 1961 году, прошли 17 и 18 апреля при полных аншлагах и с восторгом встречены зрителями.

Два премьерных дня прошли при полных аншлагах. Фото Наталии Кравченко.

Сама парма, дающая жизнь

Прежде существовавшее либретто Геннадия Тренева получило редакцию балетного критика и продюсера компании «Росконцерт» Екатерины Ширяевой – уроженки Коми, ныне москвички. Она отмечает, что время написания балета «было эпохой покорения человеком природы, освоения земных богатств, подчинения себе стихии земли и неба. Человек не просто осваивал лес, но был его завоевателем и победителем. Прошло 60 лет, и все кардинально изменилось: теперь лес нуждается в защите и бережном отношении. Одна из острейших проблем современного мира – защита природы и экология цивилизации. Единственный национальный балет экореспублики не может не откликнуться на актуальную сегодня тему бережного отношения к природе».

Фото Леонида Войтенко.

Так, в сюжете новой постановки «изменяется полюс основного конфликта «человек и лес», меняются понятия положительного и отрицательного начала, образы ключевых персонажей. В новой редакции Яг-Морт – не злобное лесное чудище, которого боятся и ненавидят люди, это сам лес, парма, которая дает человеку жизнь». Если прежняя история была о том, как злой и страшный Лесной Человек утащил в своё логово молодую жену и мать Маду, оставив её крошку-дочь Райду с отцом Оксой, то в нынешней версии охотник Оксор (имя персонажа изменилось) нарушил старинный кодекс охотника, по которому нельзя хвастаться добычей, и в возмездие за это Яг-Морт, по наущению своей подручной колдуньи Ёмы, его похитил.

Фото Леонида Войтенко.

Любовь — не страсть, а трагедия

Далее фабула действа развивается, как и прежде: Райда вырастает и становится невестой молодого, сильного охотника Тугана, Яг-Морт похищает и её. Но в новой редакции его чувства к Райде – уже не тупая полуживотная страсть. Образ владыки пармы стал более сложным, многогранным и притягательным: Лесной Человек остался грозным и порой опасным, но в то же время он по-своему беззащитен, уязвим. «Он – существо не мира людей, и его любовь к Райде – трагедия. И Райда теперь – не просто очередная жертва лесного демона, но его единственная и недосягаемая возлюбленная, – отмечает автор новой редакции либретто. – В «Яг-Морте» в лучших традициях романтического балета сталкивается два мира: земной, человеческий и «потусторонний» – мир леса».

Фото Леонида Войтенко.

Кардинально изменён и финал. Во всех прежних постановках Туган в стремлении вызволить невесту убивал лесное чудище. В нынешней он также стремится это сделать. Но в последний момент Райда, чуть не став жертвой Яг-Морта, но сумев понять его роль в сохранении пармы, останавливает жениха. Признавая мудрость девушки, Туган сотоварищи отступают. И Яг-Морт, понимая невозможность своей любви к Райде, отпускает её, а также пленённого «12 зим» назад её отца Оксора и многих других похищенных им людей. Туган и Яг-Морт кланяются друг другу и заключают договор о мирном сосуществовании жителей деревни и хозяина леса, в почитании законов жизни и бережном отношении к парме.

Фото Леонида Войтенко.

На первый план

Так в новой постановке женские персонажи стали значимее мужских. Хореограф-постановщик спектакля из Москвы Александр Рюнтю накануне премьеры отметил: «Современная тенденция такова, что женские персонажи более разнообразны. Сегодня в любом фильме или книге женщина выведена на первый план, и в Яг-Морте три основные персонажа – женщины: Ёма (главная провокаторша всех событий истории – Авт.), Мада, Райда, вокруг них и вращается сюжет. Мужчины, Яг-Морт и Туган – самостоятельные персонажи, они действуют и развиваются, но при этом ведомые».

Фото Леонида Войтенко.

Сюжет новой постановки стал заметно богаче, неоднозначнее, многоплановее, в нём появилось много деталей, не присутствовавших ранее. Современный зритель видит, как росла Райда, как зарождалась их с Туганом любовь. Сцены быта людей тоже стали подробнее: тут и ижемский праздник Луд, и широкие пояса, которыми ухаживающие за девушками парни символически укрывают своих избранниц (как и было в коми традиции), и танец с чипсанами, сигудки и гармони, и банный день; действие происходит то зимой, то летом. В балете также активно задействованы хор театра, детская студия классического балета при театре под руководством Натальи Супрун и студенты хореографического отделения Гимназии искусств при Главе РК. Костюмы стали еще красочнее и ближе к народным благодаря появившимся в них узорным гетрам, берестяным и кожаным очельям, многим другим деталям.

Фото Леонида Войтенко.

В современной аранжировке

Заметно богаче стала музыка балета: благодаря кропотливой многомесячной исследовательской работе дирижёра-постановщика спектакля Романа Денисова с авторскими рукописями «Яг-Морта», восстановлена большая часть фрагментов и открыты все купюры изначального нотного текста, многие фрагменты получили современную аранжировку. И, конечно, невероятную красоту, масштаб и современный вид постановке придаёт использование актуальных театральных технологий: видеопроекция, декорации, новые световые решения, дополненная реальность, режиссерские и хореографические приемы классического и современного балетного театра.

Фото Леонида Войтенко.

Художник-постановщик этого яркого и красочного спектакля – Юрий Самодуров, в оформление интегрированы и рисунки сыктывкарского этнофутуриста Юрия Лисовского, художник по свету – Нелли Сватова, создание мультимедийных декораций и видеоконтент – московская компания X.O. Studio.

Великолепны все актёрские работы: каждый артист был ярок, убедителен и получил свою долю зрительских оваций, поэтому хочется просто перечислить всех принявших участие в премьерных показах. Это Роман Миронов (Яг-Морт), Анастасия Лебедик (Райда), Ринат Бикмухаметов (Туган), Наталья Супрун и Анна Ткаченко (Ёмы в первом и втором составах), Василий Куратов (Оксор), Наталия Семичева (Мада) и Михаил Сергиенко (Рыбак). Браво!

КСТАТИ

В дни фестиваля в театре состоялся мастер-класс для артистов балета прима-балерины Мариинского театра, народной артистки РФ, обладательницы премий «Золотой софит» и «Benois de la Danse» Юлии Махалиной, а затем творческая встреча с ней и главным балетмейстером театра, заслуженным артистом РФ Андреем Меркурьевым. Юлия Викторовна посмотрела и первый показ балета. По признанию артистки, новый «Яг-Морт» ей очень понравился: и музыка, и её сценическое воплощение. «Я думаю, что эта премьера в Сыктывкаре – по-настоящему исторический день», – отметила прима танца. Невозможно не согласиться.

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