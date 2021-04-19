В Коми четыре человека скончались от коронавируса

COVID не спит. Берегите себя! Фото: Нина Юшкова

В Коми число ежедневых выявляемых случаев коронавируса снижается. По данным оперштаба России на 19 апреля, в Коми за последние сутки зафиксировано 57 фактов Covid-19.

На данный момент, учитывая последние данные, в республике в общей сложности было зарегистрировано 42 803 случая инфицирования. Оперштаб сообщает, что 41 614 человек уже выписались по выздоровлению, в том числе 54 - за последние сутки.

За прошедшие сутки также было зарегистрировано четыре случая смерти от коронавируса. Всего за период пандемии в Коми от Covid-19 скончались 868 пациентов.

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