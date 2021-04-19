Последние звонки и выпускные в школах и детсадах Коми пройдут в реале

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Глава Коми сообщил, что последние звонки и выпускные в школах и детских садах в этом году можно будет провести в очном формате.

«На заседании Республиканского оперштаба по противодействию распространения COVID-19 рассмотрели вопрос организации и проведения последних звонков и выпускных в школах и детских садах. Понимаю, с каким трепетом ждут их ребята и родители. Хочется, чтобы минуты прощания со школой или детским садом сохранились в памяти. Долго дискутировали и приняли решение», - пишет Владимир Уйба на своей личной странице «ВКонтакте».

В этом году последние звонки и выпускные в школах и детских садах можно будет провести в очном формате, но изолированно для каждой группы и класса с обязательным соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. В праздничных мероприятиях смогут принять участие и родители.

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