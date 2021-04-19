«Леди в погонах-2021» в Коми: знакомимся с участницами из УФСИН

Пять самых обаятельных и привлекательных сотрудниц УФСИН по Коми!

«КП-Коми» весну встречает самым красивым и одновременно мужественным фотоконкурсом «Леди в погонах-2021» в Республике Коми, в котором принимают участие невозможно очаровательные сотрудницы пяти ведомств Республики Коми: МВД, прокуратуры, УФСИН, МЧС и СУ СК. Пришло время познакомиться поближе! Сегодня «Комсомолка» расскажет читателям о «леди в погонах» Управления федеральной службы исполнения наказаний по Республике Коми.

Ольга Полгородник (ИК-1, Сыктывкар)

Ольга служит в уголовно исполнительной системе с 2012 года. Сейчас девушка – психолог психологической лаборатории ИК №1.

Ольга Полгородник.

– Изначально моё желание было поступить на юридический факультет ВИПЭ ФСИН, – рассказывает Ольга. – Я как ответственный человек упорно готовилась к экзамену по истории, лишая себя всех прелестей подростковой жизни. Но при выборе экзаменов я случайно поставила галочку напротив экзамена «биология» и решила сдать его тоже. Отправилась в Вологду для поступления. Когда ехала в поезде, узнала, что направление у меня было на факультет «управление персоналом». Был шок, слёзы и полное непонимание происходящего. Затем пришло смирение. Приехали в институт, сдала вступительные и побежала смотреть списки рекомендованных к зачислению и... СЮРПРИЗ.. Увидела себя в зачисленных на психологический факультет. Скажу честно – ни на минуту не пожалела, что всё случилось именно так. И я рада, что именно эта профессия выбрала меня.

Ольга Полгородник.

В фотоконкурсе Ольга участвует впервые, к участию ее подтолкнуло желание попробовать себя в чем-то новом. Пожелаем удачи! Проголосовать за Ольгу можно ТУТ.

Евгения Шишкина (ИК-25, Сыктывкар)

Евгения Шишкина – старший специалист по социальной работе и учета трудового стажа осужденных ФКУ ИК-25. В УИС служит с 2012 года.

Евгения Шишкина.

– Осужденный – это человек, и с ним тоже нужно по-людски, – считает Евгения. – Моя главная задача – исправление осужденного. Поэтому многое зависит именно от подхода к работе, как я подготовлю человека к освобождению, смогу ли сделать все, чтобы он вновь не вернулся в места лишения свободы.

Евгения Шишкина.

Евгении по душе спорт и творчество. Девушка долгое время занималась восточными единоборствами: карате-кекусинкай. Сейчас Евгения Является донором по сдаче крови и занимается реализацией проекта в рамках благотворительной акции «Добрый аист» в качестве партнера в сегменте волонтерской помощи путем пошива осужденными ФКУ ИК-25 УФСИН России по Коми чехлов на кювезы для недоношенных детей отделения неонатологии ГУ «РДКБ». Очень любит изучать историю своей страны, читает исторические книги, смотрит документальные фильмы, посещает музеи, выставки. В свободное время вышивает полотно из алмазной мозаики.

Держим кулачки за Евгению! Проголосовать за красавицу можно ЗДЕСЬ.

Елена Бахчева (ИК-31, Микунь)

Елена Бахчева — начальник психологической лаборатории ФКУ ИК-31. Служит почти 8 лет.

– Моя самая заветная мечта на сегодняшний день – это создание собственной семьи. Я активно развиваюсь в профессиональной сфере, но, конечно, мне бы хотелось себя видеть в роли любящей жены и матери, – делится сокровенным Елена.

Елена Бахчева.

Однако самым интересным и значимым для Елены является тот факт, что девушка всё чаще получает письма от бывших осужденных, письма со словами благодарности и признательности за то, что однажды Елена увидела в них не просто преступника, а человека. Человека, с большой внутренней силой для того, чтобы раз и навсегда взять себя в руки и поменять свою жизнь.

Елена Бахчева.

– Каждый раз, получая такие письма, мне хочется отдавать людям все больше, – признается Елена. Желаем удачи распрекрасной Елене, проголосовать за девушку можно ТУТ.

Юлия Дробина (ИК-49, Печора)

Юлия Дробина – инженер производственного отдела центра трудовой адаптации осужденных в ИК-49. Служит пять с половиной лет. Мечтает побывать в Диснейленде и создать крепкую большую семью.

Юлия Дробина.

Носить красивую форму Юлия решила еще в детстве, когда в 6 классе побывала с мамой на Параде Победы в Крыму. Сейчас девушка гордится тем, что служит на благо страны!

Юлия Дробина.

Мы гордимся Юлией и призываем читателей голосовать за очаровательную девушку. Это можно сделать ТУТ.

Оксана Ткачук (ИК-49, Печора)

Оксана Ткачук служит в УИС с 2008 года. Сейчас занимает должность начальника канцелярии.

Оксана Ткачук.

Когда Оксана была маленькой, она встречала папу с работы, хватала его фуражку и китель, надевала и бегала по квартире со словами: «Вот вырасту и буду как папа – «солдатом!», – вспоминает со смехом девушка. Детская места сбылась.

Оксана Ткачук.

А еще Оксана мечтает получить звание офицера и выиграть в конкурсе «Леди в погонах». Мы только ЗА! Желаем Оксане улыбок, достижений и побед! Проголосовать за красавицу можно ЗДЕСЬ.

КСТАТИ

Напоминаем читателям, каждый день вы можете один раз проголосовать за понравившуюся вам участницу и приблизить красавицу в погонах к долгожданной победе. Голосование продлится до 1 мая 12:00. Лучшим из лучших, набравших больше всего голосов, гарантируем дипломы и призы от «Комсомольской правды-Коми» и наших партнёров. Самая-самая распрекрасная «Леди в погонах-2021» станет участницей рубрики «Гость номера» в глянцевом журнале о Республике Коми «Комсомольская правда-Авиа».

Напомним, что ГОЛОСОВАНИЕ народное (все красавицы тут). Победители, независимо от званий и регалий определятся большинством голосом, отданных читателями, родными, друзьями и коллегами участниц. Удачи!

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