В Воркуте «заминировали» школу

Фото: со страницы воркутинского паблика
В воркутинской 12 школе в очередной раз экстренно эвакуировали детей. Как сообщают наши источники, школу опять «заминировали». Факт злодеяния "КП-Коми подтвердили в учебном заведении.
На странице в местном паблике воркутинцы возмущаются в комментариях.
- Я не пойму, шутников найти не могут? – пишет Инна Караваева.
- Я боюсь представить, что в мае будет, когда экзамены пойдут, - переживает Виктория Хурматуллина.
Кто-то не жалел экспрессивных слов.
- Морда поросячья, хорош фигнёй страдать!!! Тебе же руки оторвут, чтоб не мог в кнопки тыкать!!! (Примечание ред. – слова автора сохранены), – написала Яночка Старинская, за что и получила замечание от Любови Любимой.
За неделю школу "минируют" второй раз. При каждом сообщении на место экстренно выезжают сотрудники оперативных служб города, проводят проверку всех помещений, в том числе и подсобных.
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