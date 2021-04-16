В Воркуте эвакуировали школьников из-за сообщения о бомбе

В Воркуте утром 16 апреля «заминировали» школу №12. Фото: Архив "КП"

В Воркуте была эвакуирована школа №12. Руководство образовательного учреждения получило сообщение о заложенной на территории бомбе. Все ученики школы и персонал эвакуированы.

Как сообщает воркутинская мэрия, на место экстренно выехали сотрудники оперативных служб города. Была проведена проверка всех помещений, в том числе и подсобных, однако никакого взрывного устройства обнаружено не было.

"В школе № 12 города Воркуты представители правопорядка ищут взрывное устройство. Сообщение поступило в учреждение в 9:56 мск. На место ЧП выехали экстренные службы города, помещения обследуются. Из учебного заведения все эвакуированы", - говорится в сообщении.

Всего эвакуированы 604 человека: 560 детей и 44 взрослых. Школьников эвакуировали в ближайший детский сад. При эвакуации никто не пострадал.

В пресс-службе МВД по Коми заявили, что по факту инцидента проводится проверка.

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