«Блогер и многодетный отец»: что известно о новом министре здравоохранения Коми

О личной жизни Дягилев скромно пишет: «Женат, трое детей». Фото: из личного архива министра

В Коми сменился глава регионального Минздрава. Соответствующий указ подписал глава республики Владимир Уйба. Так, на должности министра Игорь Дягилев сменил Александра Борисова. Рассказываем, что известно о новом молодом чиновнике.

Игорю Дягилеву всего 44 года, он один из самых молодых министров в республике. Он женат, имеет троих детей: два мальчика и девочку.

По образованию Дягилев врач, он окончил Московский институт медико-социальной реабилитологии, лечебный факультет по специальности «Лечебное дело». Если говорить по-простому, то он ортопед.

Глава ведомства активно ведет свой блог в социальных сетях, где делится событиями из профессиональной деятельности, а также радует почти 11 тысяч подписчиков личными фотографиями, где он весело проводит время семьей и друзьями.

Справка

С 2000 по 2001 год, врач интерн, ГКБ №1 Н. И. Пирогова.

С 2001 по 2003 год, врач-ординатор, ГКБ №1 Н. И. Пирогова.

С 2003 по 2008 год, врач травматолог-ортопед, Городская поликлиника №86.

С 2008 по 2010 год, заведующий травматологическим отделением, врач травматолог-ортопед, ГУЗ №9.

С 2010 по 2013 год, ГБУЗ № 91, заместитель главного врача.

С апреля 2013 по август 2013 года, заместитель главного врача по медицинской части, ГБУЗ ДЦ № 3 ДЗМ.

С 2013 по 2015 год, руководитель клинико-диагностического центра ЗАО «Группа компании Медси».

С 2015 по 02.2020 год, главный врач ГБУЗ ДЦ № 3 ДЗМ.

С 17 марта 2020 год по апрель 2021-го заместитель главного врача АО «К31 СИТИ».

В 2017 году избран муниципальным депутатом МС МО Выхино - Жулебино ЮВАО Москвы.

Неоднократно отмечен благодарностями и грамотами Департамента здравоохранения Москвы.

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